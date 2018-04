Kulturális fejlesztés Mosonmagyaróváron

Interaktív műhelyeket és könnyűzenei tehetséggondozó műhelyt hoz létre a mosonmagyaróvári Flesch Károly Nonprofit Kft. A programokat az Európai Unió összesen 147 millió forinttal támogatja.

Az interaktív műhelyek korábban már két éven át működtek, a mostani folytatásban a térség 14 oktatási-nevelési intézményéből több mint ezer gyermek vesz részt a következő huszonnégy hónapban.

A programok között szerepelnek témanapok, amelyek egyebek mellett a tájékozódásra, az érzékelésre, a földtörténetre vagy a logikára térnek ki. A középiskolások számára a központi téma a csapatépítés, a sport és egészség vagy a szenvedélybetegségek lesznek. Olyan foglalkozásokat is tartanak majd, amelyek a színház és a média világát mutatják be, de tábori foglalkozásokat is rendeznek a Szigetköz titkairól.

A műhelyek célja, hogy a tananyagokra építve kihasználják a gyermekek körében annak a lehetőségét, hogy Mosonmagyaróváron működik egy interaktív természettudományi élményközpont, a Futura és egy multifunkciós közösségi kulturális központ, a Flesch-központ.

A másik program keretében létrehozzák a Ritmus-Tér-Varázs – Könnyűzenei Műhelyt, kialakítanak egy hangfelvételek rögzítésére is alkalmas stúdiót, emellett koncert-és próbatermet is létrehoznak.

Utóbbi helyszíneken az év szinte minden napján lehetőséget kapnak a fiatalok fellépésekre, bemutatkozásra, próbákra, egyéni, vagy csoportos produkciók számára. Mindezek mellett hangszereket is vásárolnak.

A cél egy olyan regionális könnyűzenei képző- és tehetséggondozási központ létrehozása, ami kiszolgálja a térségben is jelentkező keresletet.

Ennek érdekében olyan csoportokkal, szervezetekkel, intézményekkel köt együttműködési megállapodást a Flesch-központ, amik használni fogják az eszközöket és a tereket – áll a közleményben.