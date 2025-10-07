A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

A mesterséges intelligencia (MI) nemcsak dolgozik, hanem hat ránk – érzelmileg is. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában dr. Veszelszki Ágnes kommunikációkutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző karának dékánjával beszélgettünk arról, hogyan kezdünk kötődni a gépekhez, miért tekintünk egy MI-chatre barátként vagy terapeutaként, és miként formálja át a mesterséges intelligencia az oktatást és a személyes kapcsolatokat. A beszélgetés állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora volt.

„A mesterséges intelligenciával való beszélgetés sok ember számára nemcsak információs, hanem érzelmi élmény is” – mondta Veszelszki Ágnes. Egyre többen kezelik az MI-t partnerként, barátként vagy tanácsadóként, és ez a kötődés új kommunikációs valóságot hoz létre. A kutató szerint a gépek „viselkedésmintákat” tanulnak az emberi kommunikációból, de a valódi empátiát csak utánozni tudják. „Ettől még a felhasználó számára a hatás valóságos: ha valaki figyelmet, türelmet és válaszokat kap, az könnyen kapcsolatnak tűnik” – tette hozzá. Aczél Petra megjegyezte: „Az MI nemcsak technológia, hanem tükör. Megmutatja, milyen típusú figyelemre, visszajelzésre és kapcsolódásra vágyunk mi, emberek.”

Oktatás az MI korában: tanít vagy helyettesít?

A mesterséges intelligencia már az oktatásban is megkerülhetetlen. A diákok dolgozatokat írnak vele, a tanárok pedig segédanyagokat készítenek. „A kérdés nem az, hogy betiltjuk-e, hanem hogy hogyan tanuljuk meg használni” – hangsúlyozta Veszelszki Ágnes. Az oktatás célja nem az, hogy az MI helyettünk gondolkodjon, hanem hogy az emberi kreativitás kiegészüljön új eszközökkel. Aczél Petra szerint „a valódi tudás az, amikor az ember képes kontextusba helyezni a gép által mondottakat”.

Az MI mindig figyelmes, nem szakít félbe, nem ítélkezik / Fotó: Stock-Asso

A kutatások szerint a felhasználók hamarabb bíznak meg egy udvarias, „emberien” válaszoló chatbotban, mint egy rideg rendszerben. Ez a jelenség azonban könnyen függőséghez vezethet.

Az MI mindig figyelmes, nem szakít félbe, nem ítélkezik – ez nagyon vonzó, különösen magányos felhasználók számára

– mondta Veszelszki Ágnes. A függőség kockázata abban rejlik, hogy az ember elkezdi a gépet embernek látni, és fokozatosan kiszorulnak a valódi kapcsolatok.