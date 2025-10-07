Deviza
EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84% EUR/HUF393.08 +1.1% USD/HUF336.7 +1.38% GBP/HUF452.69 +1.09% CHF/HUF422.3 +1.1% PLN/HUF92.45 +1.11% RON/HUF77.1 +0.95% CZK/HUF16.13 +0.84%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01% BUX101,345.95 +1.43% MTELEKOM1,802 -0.99% MOL2,780 +0.94% OTP29,650 +2.42% RICHTER10,240 +1.19% OPUS547 +0.18% ANY7,240 -0.28% AUTOWALLIS157.5 -0.32% WABERERS4,920 0% BUMIX9,460.86 +0.25% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,186.49 +0.01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
A nagy AI-sztori, indexkép
oktatás
Nemzeti Közszolgálai Egyetem
kommunikáció
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

A mesterséges intelligencia nemcsak válaszol, hanem érzelmeket is kivált – olykor jobban, mint egy ember. Miért adunk személyiséget egy gépnek, és miért kezdünk el kötődni hozzá, mintha barát lenne? A nagy AI-sztori legújabb részében dr. Veszelszki Ágnes kommunikációkutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző karának dékánjával arról beszélgettünk, hogyan változtatja meg az MI az emberi kapcsolatokat, az oktatást és a valóságról alkotott képünket. A beszélgetés során szó esik az addikcióról, a „behízelgő” robotokról és az emberi érintés pótolhatatlanságáról is. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2025.10.07., 18:05
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia (MI) nemcsak dolgozik, hanem hat ránk – érzelmileg is. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában dr. Veszelszki Ágnes kommunikációkutatóval, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemeskürty István Tanárképző karának dékánjával beszélgettünk arról, hogyan kezdünk kötődni a gépekhez, miért tekintünk egy MI-chatre barátként vagy terapeutaként, és miként formálja át a mesterséges intelligencia az oktatást és a személyes kapcsolatokat. A beszélgetés állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora volt.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

„A mesterséges intelligenciával való beszélgetés sok ember számára nemcsak információs, hanem érzelmi élmény is” – mondta Veszelszki Ágnes. Egyre többen kezelik az MI-t partnerként, barátként vagy tanácsadóként, és ez a kötődés új kommunikációs valóságot hoz létre. A kutató szerint a gépek „viselkedésmintákat” tanulnak az emberi kommunikációból, de a valódi empátiát csak utánozni tudják. „Ettől még a felhasználó számára a hatás valóságos: ha valaki figyelmet, türelmet és válaszokat kap, az könnyen kapcsolatnak tűnik” – tette hozzá. Aczél Petra megjegyezte: „Az MI nemcsak technológia, hanem tükör. Megmutatja, milyen típusú figyelemre, visszajelzésre és kapcsolódásra vágyunk mi, emberek.”

Oktatás az MI korában: tanít vagy helyettesít?

A mesterséges intelligencia már az oktatásban is megkerülhetetlen. A diákok dolgozatokat írnak vele, a tanárok pedig segédanyagokat készítenek. „A kérdés nem az, hogy betiltjuk-e, hanem hogy hogyan tanuljuk meg használni” – hangsúlyozta Veszelszki Ágnes. Az oktatás célja nem az, hogy az MI helyettünk gondolkodjon, hanem hogy az emberi kreativitás kiegészüljön új eszközökkel. Aczél Petra szerint „a valódi tudás az, amikor az ember képes kontextusba helyezni a gép által mondottakat”.

A nagy AI-sztori
Az MI mindig figyelmes, nem szakít félbe, nem ítélkezik / Fotó: Stock-Asso

A kutatások szerint a felhasználók hamarabb bíznak meg egy udvarias, „emberien” válaszoló chatbotban, mint egy rideg rendszerben. Ez a jelenség azonban könnyen függőséghez vezethet. 

Az MI mindig figyelmes, nem szakít félbe, nem ítélkezik – ez nagyon vonzó, különösen magányos felhasználók számára

– mondta Veszelszki Ágnes. A függőség kockázata abban rejlik, hogy az ember elkezdi a gépet embernek látni, és fokozatosan kiszorulnak a valódi kapcsolatok.

Az epizódban szó esett arról is, hogyan alakítja az MI a valóságról alkotott képünket. Az algoritmusok a mi adatainkból és szokásainkból tanulnak, így visszatükrözik a torzításainkat is. „A mesterséges intelligencia nem semleges. Azt tanulja meg, amit mi mutatunk neki – hibákkal együtt” – figyelmeztetett Veszelszki Ágnes. Aczél Petra hozzátette: „A felelősség nem a gépé, hanem a miénk. Nekünk kell tudatos felhasználóként viselkednünk.”

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Miért kötődünk a gépekhez, és hogyan válhat az MI „társsá”? (03:00)
  • Az oktatás dilemmája: az MI tanít vagy helyettesít? (10:00)
  • Az udvarias chatbotok és az érzelmi függőség veszélyei (16:00)
  • Torzítások és felelősség: mit tükröz vissza rólunk az MI? (23:00)
  • A jövő kommunikációja: ember és mesterséges intelligencia között (29:00)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Ajánlott videók

Továbbiak
1 perc
Németország

Botrányos nyilatkozatot tett Tusk az Északi Áramlat felrobbantásáról: Lengyelország megtagadja a németek kérését, Ukrajnát választja – "Nem az a baj, hogy felrobbant"

A lengyel kormányfő kijelentette: Varsónak nem áll szándékában kiadni Németországnak az ukrán férfit, akit a gázvezeték elleni szabotázzsal gyanúsítanak.
2 perc
World Aquatics

Új városrész épül Budapest egyik legkeresettebb részén, példátlan az egész régióban: máris ideköltözik a nagy külföldi szervezet, itt lesz a székháza

Több mint ötéves munka után tud elindulni a projekt.
6 perc
Nemzeti Közszolgálai Egyetem

A nagy AI-sztori: amikor a gép már jobban ért minket, mint mi egymást

Az MI-chatbotok sokszor vonzóbb válaszokat adnak, mint embertársaink, ám ez megtévesztő lehet.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu