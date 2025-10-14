A nagy AI-sztori: a reklám már tudja, mit érzünk

A mesterséges intelligencia már nemcsak a technológiai, hanem a marketingvilágot is gyökeresen átalakítja. A hiperperszonalizáció, az MI-alapú ügyfélélmény és az automatizált kampányok új szintre emelik a versenyt, miközben soha nem volt ekkora tétje annak, hogy a cégek lépést tudjanak tartani saját ügyfeleikkel. A nagy AI-sztori legújabb adásában Bánhegyi Zsófia, a Magyar Marketing Szövetség alelnöke és Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora beszélgettek arról, hogyan írja át az MI a fogyasztói döntéseket, a márkák működését és az emberi bizalom szerepét.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A marketingvilág már rég nem csupán a kreatív ötletekről, hanem az adatalapú döntésekről, az automatizációról és a prediktív modellezésről szól. „A fogyasztók 81 százaléka elvárja, hogy a márka ismerje őt, megértse és elismerje” – mondta Bánhegyi Zsófia. A szakember szerint a mesterséges intelligencia legnagyobb ígérete, hogy képes teljes, 360 fokos képet adni az ügyfélről, miközben gyorsabban reagál, mint valaha bármelyik emberi csapat. Az MI nemcsak adatot elemez, hanem érzelmeket, viselkedést és mintázatokat is felismer. „A jövő marketingje arról szól, hogy az adat és az intuíció összeér. Aki csak az egyiket használja, le fog maradni” – hangsúlyozta.

A generatív MI térhódítása már most átformálja a reklámipart. Szövegeket, képeket és videókat hoz létre másodpercek alatt, és személyre szabott üzeneteket gyárt a fogyasztó igényeire szabva.

Bánhegyi Zsófia szerint a gyorsaság és a kreativitás ebben az új világban nem ellentétes fogalmak:

A mesterséges intelligencia nem elveszi a kreativitást, hanem felerősíti. Az igazán sikeres marketingesek azok lesznek, akik megtanulják jól kérdezni az MI-t.

Aczél Petra ugyanakkor figyelmeztetett: „A technológia most gyorsabban fejlődik, mint az emberi kontroll. Ezért a marketingipar legfontosabb kérdése a bizalom lesz: kihez vagy inkább mihez kötjük majd?”

Ügyfél és vállalat: felborult a tanulási egyensúly

Az egyik legérdekesebb gondolat az adásban az volt, hogy a fogyasztók gyorsabban tanulnak, mint a cégek. Az MI által támogatott platformok, a csetbotok és az automatizált ügyfélszolgálatok megtanították a vásárlókat arra, hogyan használják a technológiát saját érdekükben. „Ma már az ügyfél edukáltabb, mint valaha. Sokszor a márka csak fut utána” – mondta Bánhegyi Zsófia. Ez az új helyzet arra kényszeríti a cégeket, hogy újraértelmezzék az ügyfélkapcsolatot. „A lojalitás nem szlogenekből, hanem személyre szabott élményekből születik” – tette hozzá.