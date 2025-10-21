Deviza
A nagy AI-sztori, indexkép
deepfake
Koltay András
NMHH
szabályozás
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: Szabályozni kell az algoritmust, mielőtt az szabályoz minket

Az algoritmus ma már döntéseket hoz helyettünk – de ki dönt az algoritmus felett? A nagy AI-sztori legújabb részében Koltay András, az NMHH elnöke és Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora beszélgetnek az MI-szabályozás határairól, a deepfake veszélyeiről és a digitális bizalom jövőjéről. Vajon képes lesz a jog lépést tartani a technológiával, mielőtt az szabályoz minket?
Gergely Máté
2025.10.21., 19:16
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia (MI) nemcsak a technológiát, hanem a közbeszédet, a kultúrát és a jogot is formálja. „Az MI nem pusztán eszköz, hanem hatalmi tényező” – fogalmazott Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke A nagy AI-sztori legújabb epizódjában. A beszélgetésben Aczél Petra kommunikációkutatóval, a Széchenyi István Egyetem professzorával együtt arról beszéltek, miként lehet szabályozni a mesterséges intelligenciát úgy, hogy az ne korlátozza, hanem védje az emberi döntéshozatalt és kulturális önazonosságot.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

 

Koltay András szerint a legnagyobb kihívás, hogy az algoritmusok ma már láthatatlan döntéshozóként vannak jelen az életünkben. „Nem mindig tudjuk, miért látunk egy hírt, egy hirdetést vagy egy videót – de az algoritmus mindig tudja, mit akar elérni velünk” – mondta. Ez a jelenség szerinte nem pusztán technológiai, hanem kulturális és demokratikus kérdés is: hogyan maradhat meg az ember autonómiája a digitális térben, ahol a tartalmat mesterséges logikák válogatják. Aczél Petra ehhez hozzátette: 

Az MI korában újra kell értelmeznünk a közösségi felelősséget. Nem elég az etikai kódex – közös gondolkodás kell arról, mit jelent embernek maradni egy algoritmusvezérelt világban.

A beszélgetés egyik központi témája az volt, hogyan alakítják át a deepfake-technológiák a médiát és a politikai kommunikációt. Koltay András szerint ezek a mesterséges tartalmak „a megtévesztés iparágává” váltak: „A deepfake nemcsak manipulál, hanem bizalmat rombol. A veszély nem az, hogy elhiszünk valamit, ami hamis, hanem hogy már semmit sem hiszünk el.”

A hatósági elnök szerint a szabályozásnak kettős célt kell szolgálnia: megőrizni a szólásszabadságot, de közben megfékezni a hamis valóság tömeges gyártását. Ez azonban nem jogi trükk kérdése – „a társadalom érettsége és a médiaértés szintje” dönti el, mennyire tudjuk kezelni a manipulált tartalmak világát.

A nagy AI-sztori
Alakulóban van az Európai Unió AI Actje, de ez még nem garancia az átfogó szabályozásra / Fotó: NurPhoto via AFP

Az MI-törvény határai

Az Európai Unió AI Actje mérföldkő lehet a szabályozásban, de Koltay András szerint az igazi kérdés nem az, mit ír elő a jogszabály, hanem hogy ki és hogyan fogja betartatni. „A mesterséges intelligencia globális, a törvények viszont nem azok. A nemzeti szuverenitás és a nemzetközi tech óriások érdekei itt feszülnek egymásnak.” Aczél Petra ezt kulturális oldalról közelítette meg: „A szabályozás nemcsak jogi, hanem identitáskérdés is – a mesterséges intelligencia a kultúra tükre, és ha nem figyelünk, eltorzíthatja azt.”

A jövő társadalmában a mesterséges intelligencia nemcsak adatokat kezel, hanem véleményeket formál. Koltay András szerint 

a szabályozásnak nem szabad a félelemre épülnie, de nem lehet naiv sem. Az algoritmus nem ellenség, de nem is barát – eszköz, amit az emberi értelemnek kell kordában tartania.

A podcast végén a beszélgetés arra is kiterjedt, hogy az oktatásnak, a médiaértésnek és a kulturális önismeretnek kulcsszerepe lesz az MI-korszakban. Aczél Petra szerint „a mesterséges intelligencia korában az emberiségnek újra meg kell tanulnia kérdezni”.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Az algoritmus mint láthatatlan döntéshozó (03:00)
  • Deepfake és a bizalom válsága a digitális térben (09:00)
  • Az AI Act és a nemzeti szabályozás dilemmái (16:00)
  • Kulturális szuverenitás és az MI hatása a közbeszédre (22:00)
  • Szabadság vagy felügyelet? – A digitális demokrácia új határai (29:00)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

