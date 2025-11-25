A nagy AI-sztori: A magyar MI jövője – adat, tudás, szuverenitás

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak technológiai terület, hanem stratégiai nemzetgazdasági kérdés is: adat, kutatás, szuverenitás és tehetségmegtartás egyszerre. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában Érdi-Krausz Gábor, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) koordinátora meséli el, hogyan épül fel Magyarország MI-kutatási ökoszisztémája. A beszélgetés állandó szakmai vendége, Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi Stván Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A labor célja nem a technológiai csillogás, hanem az, hogy a kutatás minél gyorsabban ipari vagy társadalmi hasznosulássá váljon. Ahogy Érdi-Krausz Gábor fogalmazott: a kutatás ne maradjon öncélú, és a közösség „építsen olyan helyet Magyarországon, ahol a fiatal kutatók nem aggódnak a hónap végi albérlet miatt, hanem témát és perspektívát találnak”.

A nemzeti MI-labor: egyszerre összefogás és versenyfutás

A MILAB 2020-ban jött létre, amikor a kormány a nemzeti laboratóriumok rendszerével kiemelt kutatási fókuszokat jelölt ki. A cél egyszerű, de merész:

összehozni a legjobb magyar agyakat, ne párhuzamosan dolgozzanak, hanem egymást kiegészítve.

A kutatás három fő elvárást követ:

együttműködés az egyetemek és kutatóintézetek között; nyitás külföld felé, ahol ez indokolt; gyors ipari hasznosítás, ahol leginkább értelme van.

Aczél Petra felvetette a kissé érzékeny kérdést, miszerint nem túl idealista-e azt hinni, hogy a legjobb kutatók itthon maradnak, amikor a Big Tech eszméletlen pénzeket kínál? Érdi-Krausz Gábor szerint a helyzet kettős: a fiatalok számára a külföldi tanulmányút érték, de a cél az, hogy legyen hová visszatérniük – témákkal, infrastruktúrával, közösséggel.

Van magyar MI-szakterület?

Érdi-Krausz Gábor szerint önmagában nem létezik „magyar MI-niss” kutatási irány. A felhasználási területek viszont nagyon is lehetnek sajátosak: az agrárium és vízbiztonság területén óriási adatbázisok jöhetnek létre, melyeket csak hazai fejlesztések tudnak jól értelmezni. Továbbá a járműiparban is várható változás, mivel az új magyarországi gyárak magas technológiai igénnyel dolgoznak.

A magyar egészségügy pedig jó alapja egy olyan rendszernek, ami „nemzeti kincset érő” adatkészleteket eredményezhet, ezek pedig segítik a korai diagnosztikát és irányított gyógyítást.

A MILAB koordinátora szerint a nemzeti laboratórium hat nagy alprojekt köré szerveződik: