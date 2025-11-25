Deviza
A nagy AI-sztori, indexkép
MILAB
Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium
Magyarország
kutatás-fejlesztés
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: A magyar MI jövője – adat, tudás, szuverenitás

A mesterséges intelligencia mögött álló kutatói világ ritkán kerül reflektorfénybe, pedig legtöbbször itt dől el, mi számít nemzeti érdekeinknek, és mi kerül majd a jövő algoritmusaiba. A nagy AI-sztori új epizódjában Érdi-Krausz Gábor, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium koordinátora és Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora beszélgetnek arról, hogyan lehet egy kis ország a saját adatainak és kutatóinak ura. A beszélgetés középpontjában a kutatói közösség megtartása, a magyar MI-területek kérdése és a társadalmi felelősség áll.
Gergely Máté
2025.11.25., 15:13
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak technológiai terület, hanem stratégiai nemzetgazdasági kérdés is: adat, kutatás, szuverenitás és tehetségmegtartás egyszerre. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában Érdi-Krausz Gábor, a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium (MILAB) koordinátora meséli el, hogyan épül fel Magyarország MI-kutatási ökoszisztémája. A beszélgetés állandó szakmai vendége, Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi Stván Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A labor célja nem a technológiai csillogás, hanem az, hogy a kutatás minél gyorsabban ipari vagy társadalmi hasznosulássá váljon. Ahogy Érdi-Krausz Gábor fogalmazott: a kutatás ne maradjon öncélú, és a közösség „építsen olyan helyet Magyarországon, ahol a fiatal kutatók nem aggódnak a hónap végi albérlet miatt, hanem témát és perspektívát találnak”.

A nemzeti MI-labor: egyszerre összefogás és versenyfutás

A MILAB 2020-ban jött létre, amikor a kormány a nemzeti laboratóriumok rendszerével kiemelt kutatási fókuszokat jelölt ki. A cél egyszerű, de merész:
összehozni a legjobb magyar agyakat, ne párhuzamosan dolgozzanak, hanem egymást kiegészítve.

A kutatás három fő elvárást követ:

  1. együttműködés az egyetemek és kutatóintézetek között;
  2. nyitás külföld felé, ahol ez indokolt;
  3. gyors ipari hasznosítás, ahol leginkább értelme van.

Aczél Petra felvetette a kissé érzékeny kérdést, miszerint nem túl idealista-e azt hinni, hogy a legjobb kutatók itthon maradnak, amikor a Big Tech eszméletlen pénzeket kínál? Érdi-Krausz Gábor szerint a helyzet kettős: a fiatalok számára a külföldi tanulmányút érték, de a cél az, hogy legyen hová visszatérniük – témákkal, infrastruktúrával, közösséggel.

Van magyar MI-szakterület?

Érdi-Krausz Gábor szerint önmagában nem létezik „magyar MI-niss” kutatási irány. A felhasználási területek viszont nagyon is lehetnek sajátosak: az agrárium és vízbiztonság területén óriási adatbázisok jöhetnek létre, melyeket csak hazai fejlesztések tudnak jól értelmezni. Továbbá a járműiparban is várható változás, mivel az új magyarországi gyárak magas technológiai igénnyel dolgoznak.

A magyar egészségügy pedig jó alapja egy olyan rendszernek, ami „nemzeti kincset érő” adatkészleteket eredményezhet, ezek pedig segítik a korai diagnosztikát és irányított gyógyítást.

A MILAB koordinátora szerint a nemzeti laboratórium hat nagy alprojekt köré szerveződik: 

  • matematikai alapok,
  • gépilátás és orvosi képalkotás,
  • nyelvtechnológia,
  • ipari anomália-észlelés,
  • egészségügy,
  • biztonság.
A nagy AI-sztori: Ki fogja kezelni a nemzet MI-adatbázisokat és hogyan lesz megoldva a védelmük?
A nagy AI-sztori: Ki fogja kezelni a nemzet MI-adatbázisokat és hogyan lesz megoldva a védelmük? / Fotó: Who is Danny

Aczél Petra joggal vetette fel: ha a nagy nemzetközi cégek vásárolják fel a kisebb fejlesztéseket, akkor kinek a kezében lesznek a nemzeti adatvagyonok? Érdi-Krausz Gábor szerint a legjobb út, ha a kutatóközpontok maguk alapítanak spin-off cégeket, vagy a PHD-hallgatók vállalkozásai viszik tovább a fejlesztéseket. Ezért is fontosak a kooperatív doktori programok, a startup-támogatások, és az, hogy az ipari igények gyorsan találkozzanak a kutatói ötletekkel.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Mi a MILAB feladata, és hogyan működik a nemzeti laborrendszer? (01:00)
  • Tehetségmegtartás vs. Big Tech: lehet-e itthon tartani a kutatókat? (06:00)
  • Van-e magyar MI-irány? (10:00)
  • A MILAB hat fő kutatási területe (14:00)
  • A szuverenitás és az adatvagyon kérdése (19:00)
  • Spin-offok, kooperatív doktori programok, startupok szerepe (24:00)
  • Mi lenne, ha már az MI döntene a kutatásról is? (33:00)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

