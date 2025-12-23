Deviza
A nagy AI-sztori, indexkép
Hollywood
Megyeri Balázs
színészet
mesterséges intelligencia

A nagy AI-sztori: összeomlik Hollywood az AI súlya alatt? – alkalmazkodni kell, nem feladni

A mesterséges intelligencia már Hollywoodban is átírja a játékszabályokat. Testszkennelés, digitális arccsere és MI-alapú jelenetek formálják át a színészi munkát. A nagy AI-sztori új epizódjában Megyeri Balázs színész, Jason Momoa kaszkadőre mesélt arról, hol húzódnak a határok, és miért nem lehet mindent algoritmusokra bízni. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2025.12.23., 17:15
Fotó: VG

A mesterséges intelligencia nemcsak a filmkészítés eszközeit alakítja át, hanem magát a színészi létet is újradefiniálja. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában Megyeri Balázs színész, kaszkadőr, Jason Momoa állandó dublőre mesélt arról, hogyan változik meg a forgatások világa a digitális arcrekonstrukciók, a testszkennelés és a mesterséges intelligencia megjelenésével. A podcast állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Megyeri Balázs sokat mesélt arról, mennyire sokrétegű szakma a dublőrség és a kaszkadőri munka. A filmgyártásban különbség van a stand-in, a picture double és a kaszkadőrdublőr között, mindegyik más funkciót tölt be, és mindegyik a forgatások gazdaságosságát és folyamatosságát szolgálja. 

„Ezek nem lenézett munkák, hanem külön szakmák” – hangsúlyozta, 

hozzátéve, hogy egy nagyszabású produkciónál egyszerre több stáb dolgozik párhuzamosan, így a dublőrök jelenléte gyakran kulcskérdés.

A beszélgetés középpontja viszont az volt, hogyan lépett be a filmiparba a mesterséges intelligencia. A arc-/testszkennelés és a hasonló technológiák lehetővé teszik, hogy egy teljes jelenetet a dublőrrel forgassanak le, miközben a néző végül a világsztár arcát látja a vásznon. Megyeri Balázs szerint ez technológiailag lenyűgöző, de komoly kérdéseket vet fel: „Itt már nem csak arról van szó, hogy ki áll be helyettem, hanem arról, ki rendelkezik az arcommal, a testemmel, a hangommal.”

Aczél Petra rámutatott: 

ezek nem pusztán technikai dilemmák, hanem jogi és kulturális kérdések is. 

Az amerikai filmiparban a szakszervezetek azért léptek fel az MI ellenőrizetlen használata ellen, mert a technológia könnyen felboríthatja a szakmai egyensúlyt. „A képmáshoz való jog nem puszta formalitás, hanem identitáskérdés” – fogalmazott, hozzátéve, hogy Európában a GDPR és az uniós szabályozás eleve szigorúbb kereteket ad, mint Hollywoodban. 

A nagy AI-sztori: az MI-hez alkalmazkodás nem feladás, hanem fejlődés
A nagy AI-sztori: az MI-hez alkalmazkodás nem feladás, hanem fejlődés / Fotó: vesperstock

Nem feladni kell, hanem alkalmazkodni

A beszélgetés azt a provokatív kérdéskört sem kerülte meg, mely szerint az MI képes lehet-e teljes egészében kiváltani az emberi alkotást. Megyeri Balázs szerint a mesterséges intelligencia sok technikai feladatot átvehet, de 

  • az improvizációt, 
  • az emberi reakciókat 
  • és a kreatív kockázatvállalást nem tudja pótolni. 

A műsorvezető ezt egy zenei példával egészítette ki: ahogy Beethoven tizedik szimfóniáját sem lehetett hitelesen befejezni algoritmusokkal, úgy a film is több puszta mintázatnál. A közös verdikt szerint az MI nem eltörli a filmipari szakmákat, hanem új szerepeket hoz létre. Megyeri Balázs azt mondta, szerinte a jövőben olyan szakemberekre lesz szükség, akik egyszerre értik a mozgást, a színészetet és a digitális technológiát. 

Az alkalmazkodás nem feladás, hanem fejlődés

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy a mesterséges intelligencia csak akkor működik jól, ha emberi irányítás alatt marad.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Hogyan lesz valakiből dublőr és kaszkadőr Hollywoodban? (01:20)
  • Stand-in, picture double és kaszkadőr – mi a különbség? (06:50)
  • Body scanning és digitális arccsere (10:30)
  • Miért robbantak ki sztrájkok Hollywoodban az MI miatt? (14:30)
  • Képmáshoz való jog és szakszervezeti védelem (18:00)
  • Lehet-e teljesen MI-vel filmet készíteni? (29:30)
  • Mit nem tud pótolni az MI a színészetben? (32:20)
  • Alkalmazkodás vagy pályamódosítás? (37:40)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

