A nagy AI-sztori: Zsebünkben lesz a magyar jogrendszer – nincs még egy ilyen a világon, ilyen lesz az AI-jogtár

Magyarország hamarosan olyan fejlesztést indít el, amely európai és nemzetközi összevetésben is egyedülálló lehet: egy mesterségesintelligencia-alapú jogi rendszer, mely nemcsak keres, hanem értelmez, összefoglal, sőt a jövőben akár ügyintézést is végez. A nagy AI-sztori új epizódjának vendége Tuzson Bence igazságügyi miniszter volt, aki részletesen beszélt arról, hogyan működik a hamarosan induló AI-jogtár, miért kellett újragondolni a jogi digitalizációt, és miért fékezi Európa a saját innovációját. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Az igazságügyi miniszterről sokan tudják, hogy nagy technológia rajongó, saját okosotthonát is ő programozta. Ezért folyamatosan bíztatja kollégáit az új technológiát, köztük a mesterséges intelligencia használatára is. Elmondása szerint az MI-hez való hozzáállás nem feltétlenül korfüggő. A gyerekekkel kapcsolatban viszont már más a helyzet:

Nem szabad túl korán a gyerekek kezébe adni, mert rátapadnak ezekre az eszközökre

– mondta Tuzson Bence.

A miniszter beszélt arról is, hogy az Európai Unió túlszabályozása visszaveti a kontinens innovációját: „Az európai gondolkodás rossz. Ha így folytatjuk, kizárjuk magunkat az AI-fejlesztésekből”. Aczél Petra ehhez hozzátette, hogy a jelenlegi szabályozás 6-12 hónappal hosszabbítja meg egy új technológia piacra jutását, mint az Egyesült Államokban, ez pedig nagy hátrány a Nyugathoz képest. Abban egyetértettek, hogy a mesterséges intelligencia versenyképességi kérdés, nem csupán technológiai, és hogy már rég túl vagyunk az „aki lemarad, kimarad” hozzáálláson, mert már most látszik, hogy az, aki kimarad.

A világ első AI-jogtára magyar fejlesztésű lesz

Tuzson Bence igazságügyi miniszter nemrég nyilvánosan is felfedte Magyarország egyik legnagyobb MI-fejlesztését: azt az AI-jogtárat, ami az átlag polgároknak könyebbé teszi Magyarország és az EU-s törvények megértését. Elmondása szerint három nagy újítása lesz ennek a rendszernek: