A nagy AI-sztori: jó lesz, ha az út is figyel ránk, nem csak mi az útra?

A mesterséges intelligencia ma már nemcsak az online térben, hanem az utak felett is dolgozik. Bár az útdíjrendszerekről ritkán gondolkodunk technológiai innovációként, a háttérben egyre összetettebb mesterségesintelligencia-alapú megoldások működnek. A nagy AI-sztori legújabb epizódjában Prait Dáviddal, az i-CELL Mobilsoft Zrt. AI-fejlesztési vezetőjével beszélgettünk arról, hogyan válhat az útdíjrendszer a jövőben nem pusztán bevételi eszközzé, hanem a közlekedésbiztonság és a fenntarthatóság egyik kulcselemévé. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy MI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Prait Dávid arra hívta fel a figyelmet, hogy a mesterséges intelligencia már most is jelen van a hazai útdíjrendszerben, elsősorban az ellenőrzési oldalon. A kamerák és szenzorok nemcsak rendszámokat olvasnak le, hanem a járművek méretét, kategóriáját és egyéb jellemzőit is elemzik, hogy kiszűrjék a visszaéléseket. Ez különösen a 3,5 tonna feletti haszonjárművek esetében fontos, ahol az úthasználattal arányos díjfizetés egyszerre szolgál igazságossági és gazdasági célokat.

A mesterséges intelligencia valódi jelentősége azonban nem itt kezdődik. Prait szerint

akkor válik igazán izgalmassá a rendszer, ha az útdíjat nem önmagában, hanem egy tágabb közlekedési ökoszisztéma részeként kezeljük.

Az MI-alapú előrejelzések – például meteorológiai és forgalmi adatok összekapcsolásával – képesek lehetnek előre jelezni a balesetveszélyes helyzeteket, torlódásokat vagy akár a porviharok kialakulását, amelyek az elmúlt években súlyos tömegbalesetekhez vezettek.

Aczél Petra erre reagálva hangsúlyozta: ezek a rendszerek láthatatlanul vannak jelen a mindennapjainkban, mégis komoly hatással vannak az életünkre. Éppen ezért kulcskérdés, mennyire „okos” egy ilyen mesterséges intelligencia. „Nem biztos, hogy az a jó rendszer, amelyik mindent tud és mindent összekapcsol” – mutatott rá a digitális és MI-etikai dilemmákra. Egy túlzottan autonóm rendszer nemcsak technológiai, hanem társadalmi kockázatokat is hordozhat.