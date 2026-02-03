A nagy AI-sztori: amikor az algoritmus edzi a sportolót, nem az ember

A mesterséges intelligencia (AI) egyre mélyebben szivárog be a sport világába: adatelemzésre, teljesítményoptimalizálásra, sérülésmegelőzésre és döntéstámogatásra már ma is használják, miközben a fizikai teljesítmény továbbra is emberi marad. A nagy AI-sztori legújabb adásában Baji Balázs, a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet főigazgatója és Aczél Petra kommunikációkutató arról beszélgettek, hol húzódik az a határ, ahol az AI még segít, de nem veszi el a sport lényegét.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

„A mesterséges intelligencia nem helyettünk sportol – és reméljük, soha nem is fog” – fogalmazott Baji Balázs. Szerinte a sport épp attól marad a klasszikus értékek egyik utolsó menedéke, hogy a fizikai teljesítményt nem lehet kiszervezni algoritmusoknak. Ugyanakkor az élsportban keletkező, hatalmas adatmennyiség értelmezése ma már elképzelhetetlen mesterséges intelligencia nélkül. „Aki nem építi be az AI-alapú döntés-előkészítő rendszereket, az előbb-utóbb lemarad” – tette hozzá.

Aczél Petra arra hívta fel a figyelmet, hogy a sport valójában mindig is adatvezérelt volt: kiválasztás, igazolás, taktikai elemzés – mind számokon alapult. „Ha adat van, ott előbb-utóbb ott lesz az AI is” – mondta. Szerinte az igazi fordulat nem a sportolásban, hanem az edzésben, a szervezésben és a sportesemények disztribúciójában jön el. Az algoritmusok képesek lehetnek globális tehetségmedencékből azonosítani olyan sportolókat, akiket ma még észre sem veszünk.

Mi lesz így az edzőkkel?

A beszélgetés egyik kulcskérdése az edzők szerepe volt. Baji Balázs szerint ma még egy tapasztalt edző és egy tehetséges sportoló találkozása önmagában is elvezethet csúcsteljesítményhez.

De ha valaki hosszú távon nem használja az AI-t, az nem fogja tudni tartani a nemzetközi tempót

– fogalmazott. Aczél Petra ehhez hozzátette: az AI idővel a „középszerűt” képes lesz kiváltani, de a karizmatikus, intuitív edzőket nem. „Az emberi plusz – az intuíció, az érzelmi ráhangolódás – nem modellezhető teljesen” – mondta.