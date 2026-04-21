A nagy AI-sztori: megérkezett a magyar egyetemisták új rémálma – vége a ChatGPT-s beadandók korának, itt az új AI-detektor

Miközben a ChatGPT és társai egyre természetesebb szövegeket írnak, sokan már azt is megpróbálják eltüntetni, hogy egyáltalán mesterséges intelligenciát használtak. Kiss Mihály szerint azonban ez egyre nehezebb lesz: magyar nyelvre fejlesztett AI-detektora már nemcsak azt jelzi, hogy gyanús egy szöveg, hanem azt is, mely részeket írhatta a gép. Ez pedig az oktatás és a munkaerőpiac számára is fordulópont lehet. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.04.21, 17:00

A generatív mesterséges intelligencia (AI) ma már nemcsak gyorsítja a munkát, hanem sok esetben helyettesíti is azt. Egy beadandó szakdolgozat vagy akár egy céges szöveg esetében egyre nehezebb első ránézésre megmondani, valóban ember írta-e, vagy csak egy jól megfogalmazott prompt eredményét látjuk. Erre próbál választ adni Kiss Mihály Preds.hu nevű AI-detektora, amely magyar nyelven képes az AI-generált szövegek felismerésére. A rendszer különlegessége, hogy nem egyszerűen egy teljes szövegre mond ítéletet, hanem részenként elemzi azt, és statisztikai alapon a gyanús szófordulatokat, szóhármasokat is külön jelzi. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Kiss Mihály elmondta: a projekt még 2023-ban indult szakdolgozati témaként, amikor a mesterséges intelligenciával generált szövegek felismerése még kifejezetten új kutatási területnek számított. A fejlesztés kezdetben angol nyelven zajlott, de hamar kiderült, hogy a magyar piacon gyakorlatilag nincs valóban jól működő megoldás. Bár több nemzetközi detektor ígér magyar támogatást, ezek teljesítménye messze elmarad a valós elvárásoktól.

Saját tesztjeik szerint, míg a Preds.hu közel 98 százalékos pontosságot ért el, addig egy ismert angol rendszer magyar nyelven mindössze 62 százalék körül teljesített. 

Ez már nem egyszerű különbség, hanem használhatósági határ.

A rendszer mögött komoly adatmunka áll. A fejlesztő összesen 350 ezer szöveget gyűjtött össze, amelyek 40 százaléka emberi, 60 százaléka pedig AI-generált tartalom volt. Az emberi szövegek esetében a 2021 előtti anyagok jelentették a biztosabb bázist, hiszen ezek még a ChatGPT előtti korszakból származtak. Az AI-szövegeknél pedig nem egyszerű promptolás történt: tudatosan nehéz, eltérő stílusú és különböző műfajú feladatokat adtak a modelleknek, hogy a detektor valóban a valós használati helyzetekre legyen felkészítve.

A fejlesztésben József Attila verseitől kezdve akadémiai szövegekig szinte minden szerepelt, a cél a lehető legnagyobb diverzitás volt.

Kiss Mihály magyar AI-detektora 98 százalékos pontosságot tud magáénak / Fotó: mundissima

Az oktatás lehet az első nagy piac

Aczél Petra szerint a legnagyobb azonnali igény az egyetemek és az iskolák részéről jelentkezhet. Már most is főként tanárok és oktatók használják a rendszert, különösen szakdolgozatok ellenőrzésére. Kiss Mihály szerint ez nem büntetésről szól, hanem arról, hogy a diák valóban tanuljon. Ha valaki kizárólag AI-jal íratja meg a beadandóit, akkor a munka és a gondolkodás marad ki – márpedig éppen abból születik a tudás.

A fejlesztő szerint az sem elhanyagolható, hogy a rendszer alacsony fals pozitív rátával dolgozik: 

ezer emberi szövegből mindössze öt-hét esetben jelez tévesen AI-generált tartalmat. 

Ez azért kulcsfontosságú, mert egy téves vád egy hallgató számára súlyos következményekkel járhat.

A Preds.hu jelenleg előfizetéses modellben működik, és már önfenntartóvá vált. A háttérben jelentős GPU-költségek állnak, de a teljes induló technikai ráfordítás így is nagyjából 200 ezer forint volt – a valódi befektetést inkább a hónapokon át tartó munka jelentette. Már jogi cégek is érdeklődtek a rendszer iránt, és Aczél Petra szerint a vállalatoknál is komoly értéke lehet annak, ha ellenőrizhetővé válik, hogy egy valóban kreatív, egyedi munka mennyiben emberi teljesítmény.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Hogyan lett egy szakdolgozatból piacképes AI-detektor? (02:48)
  • Mit tud a Preds.hu? (04:28)
  • Miért az oktatás lehet az első nagy felhasználói piac? (06:12)
  • 350 ezer szöveg és 98 százalékos pontosság – így tanult a modell (07:45)
  • Le lehet körözni az AI-detektorokat a fejlődő nyelvi modellekkel? (13:45)
  • Az internet több mint fele már AI-szöveg? (14:08)
  • Mennyire könnyű átverni egy AI-detektort? (20:46)
  • Ilyen egy AI-fejlesztés piaca (26:41)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
