A nagy AI-sztori: nem a robot a veszélyesebb fegyver a csatatéren, hanem az adat – így alakítja át a modern hadviselést az AI

A mesterséges intelligencia körüli diskurzusban gyakran jelennek meg futurisztikus képek autonóm fegyverekről és robotok által vívott háborúkról. A hadászati gyakorlat azonban ennél jóval pragmatikusabb: az AI elsődleges szerepe ma nem a döntéshozatal átvétele, hanem az információ begyűjtése és feldolgozásának felgyorsítása. A nagy AI-sztori legújabb adásában dr. Kovács László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos rektorhelyettese beszélt a mesterséges intelligencia szerepéről a modern hadviselésben. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A hadviselésben régóta fennálló probléma az adatok mennyisége. A felderítésből, kommunikációból, időjárási és terepviszonyokból származó információk olyan volumenűek, amelyeket hagyományos módszerekkel már nem lehet hatékonyan kezelni. A mesterséges intelligencia ebben jelent áttörést: képes gyorsan szűrni, összefüggéseket találni, és használható formába rendezni az adatokat.

Ez az előny azonban nem opcionális. Kovács László szerint az AI alkalmazása kényszerpálya: aki nem használja, az információs hátrányba kerül a szemben álló féllel szemben. A hadviselés logikája ezen a ponton nem különbözik a gazdaság vagy a technológia világától: a gyorsabb adatfeldolgozás stratégiai előnyt jelent.

Nem az AI dönt, hanem az ember

A mesterséges intelligencia a katonai döntéshozatalban elsősorban a cselekvési lehetőségek kidolgozásában játszik szerepet. Egy parancsnok jellemzően több forgatókönyv közül választ, ezek előállítását segíti az AI azzal, hogy az adatok alapján gyorsan generál releváns alternatívákat.

A döntés azonban nem kerül ki az ember kezéből.

Ez nemcsak technológiai, hanem felelősségi kérdés is: az AI javaslatot tesz, de nem viseli a következményeket. Ez a különbség a rendszer egyik alapvető korlátja és egyben védelmi mechanizmusa is. Kovács László elmondta, hogy a hatékonyság ugyanakkor jelentősen nő: nem az adatgyűjtés és -feldolgozás viszi el az időt, hanem maga a döntés válik gyorsabbá és megalapozottabbá.