A nagy AI-sztori: az autonóm autók nem tökéletesek – de még így is jobbak lesznek nálunk

Az önvezető autók körüli vita gyakran arról szól, hogy a technológia elég fejlett-e, pedig a valódi kérdés inkább az, hogy az ember mennyire alkalmas a vezetésre. A nagy AI-sztori új adásában Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományokért felelős alelnöke, autonómjármű-kutató arról beszélt, hogy a közúti balesetek több mint 90 százalékát emberi hiba okozza, miközben a gépek érzékelési és reakcióképessége már most meghaladja a miénket. Az autonóm autók így nem kényelmi, hanem biztonsági kérdés. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.05.05, 18:30

Az autonóm autók kapcsán a legtöbben még mindig azt kérdezik: mikor jutunk el oda, hogy a kormány mögött már nem ül ember. A valós kérdés azonban inkább az, hogy egyáltalán miért ül még ott. A közlekedés ugyanis alapvetően nem technológiai, hanem emberi probléma. Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományokért felelős alelnöke, a BME tanszékvezetője és autonómjármű-kutató szerint a közúti balesetek több mint 90 százaléka emberi hibára vezethető vissza. Ez önmagában kijelöli az irányt: ha csökkenteni akarjuk a balesetek számát, az embert kell kivonni a rendszerből.

A gép már most jobban érzékel

Az egyik legfontosabb különbség az ember és a gép között az érzékelés. Egy ember két szemmel és korlátozott figyelemmel dolgozik, míg egy autonóm jármű több kamerával, radarral és szenzorral folyamatosan, minden irányba figyel. Ráadásul olyan körülmények között is képes „látni”, ahol az ember nem – például ködben vagy rossz látási viszonyok között. A különbség pedig rendszerszintű.

A gép nem fárad, nem figyelmetlen, és nem késik a reakcióval. 

Egy kritikus helyzetben másodpercek töredéke alatt képes olyan beavatkozásokra, amelyek emberi szinten fizikailag nem kivitelezhetők. Az autonóm rendszerek nemcsak érzékelnek, hanem másképp is avatkoznak be.

Míg egy ember egyszerre egy pedált nyom vagy egy irányba kormányoz, egy intelligens rendszer külön-külön képes szabályozni a kerekeket, a fékezést és a stabilitást. Ez olyan finom beavatkozásokat tesz lehetővé, amelyekkel elkerülhetők lennének bizonyos balesetek. Ez az a pont, ahol az ember ténylegesen alulmarad.

Az autonóm jövő nem kérdés, hanem kényszer

Szalay Zsolt szerint az autonóm közlekedés elkerülhetetlen, és ennek elsődleges oka nem a kényelem, hanem a biztonság és a hatékonyság. Az idősödő társadalmak, a városi közlekedés túlterheltsége és a folyamatosan növekvő forgalom mind abba az irányba mutatnak, hogy a jelenlegi rendszer fenntarthatatlan. Az autonóm autó így nem luxus, hanem válasz egy strukturális problémára.

A kép azonban nem ennyire egyszerű. Bár az AI statisztikailag jobban teljesít, mint az ember, olyan hibákat is elkövethet, amelyeket egy ember soha nem tenne. Szalay Zsolt példaként említett egy esetet, amikor 

egy autonóm jármű egy baleset után nem megfelelően reagált, és olyan helyzetet hozott létre, amely emberi vezetéssel nem fordult volna elő.

Ez egy új típusú kockázat: nem több hiba, hanem másfajta hiba és ezekre nem lehet teljesen előre felkészülni.

Az autonóm járművek fejlődését ma már nem elsősorban a technológia korlátozza, hanem a szabályozás. Európában csak az kerülhet közútra, ami előzetesen engedélyezett. Az Egyesült Államokban ezzel szemben minden megengedett, ami nincs tiltva. Ez a különbség alapvetően meghatározza az innováció tempóját. Nem véletlen, hogy a legtöbb teszt és fejlesztés Amerikában zajlik.

Az autonóm autók megjelenése már csak idő kérdése, nem pedig az, hogy egyáltalán meg fognak-e valósulni / Fotó: Gorodenkoff

Ki lesz a felelős?

Az egyik legnehezebb kérdés a felelősség. Amíg az autó csak segít, addig a sofőr a felelős, de amikor a rendszer teljesen átveszi az irányítást, a felelősség áttevődik a gyártóra, a szoftverre, vagy akár a beszállítókra. Ez alapjaiban írhatja át a biztosítási piacot és a jogi rendszert, és ez az a pont, ahol a technológia már messze előrébb jár, mint a szabályozás.

Az autonóm járművek jövője nem az, hogy lesznek-e, hanem az, hogy milyen szerepet kapnak.

Valószínűleg nem egyik napról a másikra váltják le az embert, hanem fokozatosan veszik át a kontrollt — először autópályán, majd egyre komplexebb környezetben. A kérdés így nem az, hogy vezetünk-e még, hanem az, hogy mikor és hol mondunk le róla.

Részletek a beszélgetés tartalmából:

  • Miért az ember a közlekedés legnagyobb kockázati tényezője? (03:57)
  • Hogyan lát többet egy autonóm autó, mint egy ember? (04:18)
  • Miért nem csak érzékelésben, hanem reakcióban is jobb a gép? (05:48)
  • Miért lassítja Európa a technológiai fejlődést? (13:42)
  • Mi az az „okos út”, és miért fontosabb, mint az autó? (20:19)
  • Milyen új típusú balesetek jelenhetnek meg? (26:44)
  • Ki lesz a felelős egy autonóm balesetnél? (31:46)
  • Mikor lesz valóság az autonóm közlekedés Magyarországon? (35:36)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
