A nagy AI-sztori: mi lesz a valóság, ha az AI átveszi a médiát?

A mesterséges intelligencia körüli viták gyakran technológiai kérdésekről szólnak: mennyire okos egy modell, milyen gyors, mennyire pontos vagy mennyire veszélyes. Szadai Károly médiatörténész, az NMHH Médiatanácsának tagja szerint azonban valójában nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy közben hogyan változik meg az ember. „Az utolsó határok bomlanak le, és az érzelmeinket adjuk át” – fogalmazott A nagy AI-sztori legújabb adásában. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A mesterséges intelligencia nem önmagában értelmezhető technológiai fejlesztés, hanem egy hosszú médiatörténeti folyamat része. A könyvnyomtatás megváltoztatta az olvasást, az internet a kommunikációt, a generatív AI pedig most azt alakítja át, hogyan jutunk információhoz és hogyan értelmezzük a valóságot. A könyvnyomtatás idején az emberek közelebb kerültek az eredeti forrásokhoz, míg az AI korában újra interpretációkat kérünk, csak most már a géptől.

Az AI már nem csak eszköz

A beszélgetés egyik legfontosabb kérdése az volt: az AI még mindig csak eszköz, vagy már több annál? Szadai Károly szerint az ember hajlamos megszemélyesíteni mindent, ami beszél hozzá. A nyelvi modellek pedig pontosan erre épülnek: természetes nyelven kommunikálnak, emberi hangon szólalnak meg, és olyan reakciókat adnak, amelyek társas helyzetet imitálnak. Példaként egy társasházi jegyzőkönyvet említett, amelyből AI segítségével generált podcastot hallgatott meg az autójában. A száraz dokumentumból így egy könnyen befogadható, „emberi” beszélgetés lett.

Szadai Károly szerint a probléma éppen az, hogy ezeket a humanizáló dolgokat szeretjük.

Aczél Petra arról beszélt, hogy egyre többen fordulnak AI-rendszerekhez lelki vagy emberi problémákkal. Az AI mindig elérhető, mindig türelmes, és szinte folyamatosan megerősíti a felhasználót. Nem kérdez vissza kényelmetlenül, nem konfrontálódik, nem fárad el. Ez könnyen alakíthat ki érzelmi kötődést vagy akár függőséget is.