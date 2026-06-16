A nagy AI-sztori: minek járjunk egyetemre, ha az AI mindent megtaníthat?

A mesterséges intelligencia nemcsak az irodai munkát, a programozást vagy a médiát változtatja meg, hanem az oktatás egyik legkényelmetlenebb kérdését is újra előhozza: miért kell ma bemenni egy egyetemre, ha egy AI-rendszer néhány másodperc alatt összefoglal könyveket, magyaráz fogalmakat, kódot ír, vizsgakérdéseket készít, és akár azt is elmondja, hogyan érdemes őt használni? Dr. Kovács Ákos, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezetője szerint éppen ezért az egyetemek egyik legfontosabb feladata ma nem az, hogy elhitessék: a régi rendszer változatlanul működik, hanem az, hogy megtanítsák a felelősségteljes AI-használatot. A nagy AI-sztori állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

A fiatalabb generáció sokszor már nem technológiai csodaként kezeli a mesterséges intelligenciát, hanem az élete természetes részeként. Beadandóhoz, nyelvhelyességhez, kódíráshoz, tájékozódáshoz és döntések előkészítéséhez használja. A motiváció egyszerű: megkönnyíteni a mindennapokat. Az oktatók helyzete ennél bonyolultabb. Ők hosszú ideig abból éltek, hogy náluk volt a lexikális tudás, a tapasztalat és az értelmezés képessége. Az AI ebből bizonyos részeket már ki tud váltani – nem mindent, de éppen eleget ahhoz, hogy az egyetemeknek újra kelljen gondolniuk, mit adnak valójában.

Kovács Ákos szerint a válasz nem az, hogy az egyetemnek versenyeznie kell az AI-jal a gyors információadásban.

Ebben a versenyben aligha nyerhet. A mesterséges intelligencia pillanatok alatt összeszed egy tudásbázist, kiemel szempontokat, és akár új összefüggésekre is rámutathat. Ez azonban csak akkor válik értékké, ha az ember tudja, mit kérdez, hogyan kérdez, és hogyan ellenőrzi a választ.

Ezért lett kulcskérdés a promptolás. Általános AI-tudásnál ma ez az egyik legfontosabb alapkészség, de önmagában kevés. A jó prompt mellett kontextusra, célra, ellenőrzésre, etikai és jogi tudatosságra is szükség van. A felhasználónak nemcsak parancsokat kell adnia a gépnek, hanem értenie kell azt is, milyen információt oszt meg vele, és mire használja fel a választ.