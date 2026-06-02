A nagy AI-sztori: rossz hír a magyar cégeknek, aki kimarad az AI-ból, az lemarad

A mesterséges intelligenciáról szóló viták gyakran technológiai oldalról közelítik meg a kérdést: melyik modell a jobb, melyik eszköz a gyorsabb, vagy melyik platform tud többet. Filó Angéla AI-specialista, az AI-Mentor alapítója szerint azonban a magyar cégek számára ma már nem ez a legfontosabb kérdés, hanem az, hogy képesek-e alkalmazkodni. A műsor állandó vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Nem a technológia hiányzik

A szakember szerint a legtöbb vállalkozás már hallott az AI-ról, kipróbálta a ChatGPT-t vagy valamilyen más generatív modellt. A probléma nem az ismeretlenség, hanem a bizonytalanság. Sokan attól tartanak, hogy elveszíthetik a munkájukat, mások nem tudják, hogyan építsék be a napi folyamatokba az AI-t, miközben a fiatalabb generációk egyre természetesebben használják ezeket az eszközöket.

Filó Angéla szerint a legtöbb cég rossz helyen kezdi az átállást az AI-ra. Mielőtt automatizációról, chatbotokról vagy intelligens asszisztensekről beszélnének, rendbe kell tenni az adatokat. Megfelelő fájlstruktúrák, következetes dokumentumkezelés, tiszta adatbázisok és átlátható vállalati folyamatok nélkül ugyanis az AI sem tud hatékonyan működni.

A rossz minőségű adatokból rossz minőségű eredmények születnek.

Különösen érzékeny területeken továbbra is szükség van emberi kontrollra, legyen szó ügyfélszolgálatról, egészségügyről vagy stratégiai döntésekről. Filó Angéla szerint a legnagyobb tévhit az, hogy az AI minden problémát automatikusan megold. A siker kulcsa inkább az, hogy a vállalatok megtalálják azokat a repetitív, szabályszerű folyamatokat, ahol valódi segítséget jelenthet.

A vezetők is félnek lemaradni

Filó Angéla több olyan példát is említett, amikor cégvezetők saját kezdeményezésre, akár hétvégén jártak AI-képzésekre. Nem azért, mert kötelező volt számukra, hanem mert azt látták, hogy a fiatalabb munkavállalók sok esetben gyorsabban és hatékonyabban használják az új eszközöket. Az AI így már nem csupán technológiai kérdés, hanem vezetői kompetencia is lett.