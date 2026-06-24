A nagy AI-sztori: létezik még AI nélküli tudomány?

A mesterséges intelligenciáról ma egyszerre beszélünk túl sokat és túl keveset. Túl sokat, mert szinte minden héten megjelenik egy újabb látványos ígéret arról, hogy mire lesz képes a technológia. És túl keveset, mert közben a valódi társadalmi hatások sokkal csendesebben, kevésbé látványosan jelennek meg. Szertics Gergely, a HUN-REN AI Szolgáltató Központjának igazgatója szerint éppen ez az egyik legnagyobb nehézség: a technológia gyorsabban fejlődik, mint ahogyan a társadalom, a cégek és az intézmények képesek lennének követni. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A nagy AI-sztori legújabb epizódját itt tekinthetik meg:

Nem arról van szó, hogy az AI még nem csinált semmit. Sokkal inkább arról, hogy a zaj miatt nehéz felismerni, melyik változás valóban fontos, és melyik csak a következő hype-hullám. A kutatásban már most látszik, mekkora ugrást jelenthet a mesterséges intelligencia. Olyan adatfeldolgozási, mintázatfelismerési és elemzési feladatokat lehet vele elvégezni, amelyek emberi erővel túl lassúak vagy túl nagy léptékűek lennének.

A HUN-REN-ben például dolgoztak virológiai adatbázisok tisztításán, villámok hosszának becslésén, állatkísérletek képi elemzésén és olyan modelleken is, amelyek kutatási folyamatokat támogatnak.

A kérdés azonban nem az, hogy az AI hasznos-e. Hanem az, hogyan lehet úgy használni, hogy a felelősség ne tűnjön el a rendszerből.

Szertics Gergely három szintet különített el. Az első az augmented intelligence, amikor az ember kérdez, az AI válaszol, de a folyamatot végig az ember irányítja. A második az automated intelligence, amikor egy munkafolyamatot kisebb, ellenőrizhető lépésekre bontanak, és ezekben segít az AI. A harmadik az autonomous intelligence, vagyis az önállóan cselekvő ügynökök világa, amelyről ma rengeteg szó esik, de a mindennapi szervezeti működésben még nem ez adja a legbiztosabb értéket.

A legkézzelfoghatóbb eredményeket szerinte most az automated intelligence hozza. Ilyenkor nem arról van szó, hogy az AI-ra rábíznak mindent, hanem arról, hogy egy jól megtervezett folyamatban bizonyos lépéseket automatizálnak. Például beérkezik egy e-mail, a rendszer letölti a mellékletet, kinyeri belőle a számlaadatokat, kategorizálja az információt, majd továbbviszi a folyamatot.