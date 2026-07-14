A nagy AI-sztori: teljesen átalakul az informatika az AI miatt

A mesterséges intelligencia már nem olyan technológia, amelyre az egyetemeknek egyszer majd reagálniuk kell. Már most ott van a hallgatók munkájában, az oktatók eszköztárában, a kutatásban és a munkaerőpiacon. Eigner György, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának dékánja szerint ezért nem az a kérdés, hogy eltűnik-e az AI, hanem az, hogy az oktatás képes-e időben választ adni rá. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A dékán szerint a hangulat vegyes. Vannak, akik felszabadító eszközként tekintenek az AI-ra, mert kevesebb munkával gyorsabban jutnak eredményhez. Mások viszont azt látják, hogy a technológia üteme már most nehezen követhető, és olyan kérdéseket vet fel, amelyekre sem az oktatás, sem a munkaerőpiac nem készült fel teljesen.

Ez különösen látványos az informatikai képzésben. A hallgatók sok esetben ügyesen használják az AI-t, feladatokat oldanak meg vele, kódot íratnak, rendszereket paramétereznek. A gond ott kezdődik, amikor kiderül: az AI nélkül ugyanazt már nem tudják megcsinálni. Eigner György példaként említett egy vizsgahelyzetet, ahol

a hallgatók félév közben jól teljesítettek az AI segítségével, de amikor néhány konkrét parancsot önállóan kellett volna beírniuk, elakadtak.

Ez nem egyszerű csalási vagy tiltási kérdés. Sokkal inkább arról szól, hogy kialakul-e a valódi megértés. Az AI képes átsegíteni a hallgatót a feladaton, de nem biztos, hogy közben létrejön az az absztrakciós képesség, amelyre később más helyzetekben is szüksége lenne. Az oktatás egyik legnagyobb kihívása éppen az lesz, hogyan lehet úgy használni az AI-t, hogy ne vegye el a tanulás lényegét.

Eigner György szerint az AI már most fundamentálisan átalakítja a felsőoktatást, és nemcsak az informatikát, hanem minden területet. Az egyetemeknek ezért stratégiai választ kell adniuk, nem pusztán informatikai fejlesztéseket. A kérdés nem az, hogy legyen-e AI, hanem hogy milyen keretek között, milyen oktatási filozófiával és milyen emberi szereposztással használják.