A nagy AI-sztori: lehet mesterséges intelligenciával háborút nyerni a Közel-Keleten?

A mesterséges intelligencia már nemcsak vállalati döntéseket, kereséseket vagy irodai folyamatokat gyorsít: a modern hadviselésben is megjelent, méghozzá ott, ahol a döntés gyorsasága, az adatok feldolgozása és a célpontok azonosítása közvetlenül emberi életekről dönthet. A nagy AI-sztori új adásában Csicsmann László, a Corvinus Egyetem tanára és a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója arról beszélt, hogy a közel-keleti konfliktusok kapcsán sok szakértő már az első nagy AI-háborúról beszél. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

Csicsmann László szerint szerint túlzás lehet AI-háborúról beszélni, de az biztos, hogy az Egyesült Államok most olyan nyílt háborús helyzetben használ mesterséges intelligenciát, amelyben az AI nem mellékszereplő, hanem a katonai döntés-előkészítés egyik központi eleme. Elsőként a Pentagonhoz köthető Maven-rendszerről esett szó, amely integrált adatfeldolgozó megoldásként segítheti a célpontok kiválasztását.

A rendszer műholdfelvételeket, térképi adatokat és titkosszolgálati információkat összesíthet, majd a parancsnok elé teheti, hogy adott célpont ellen milyen eszközzel lehet csapást mérni.

Csicsmann László szerint az, hogy rövid idő alatt több ezer célpontot tudnak támadni, kézi erővel elképzelhetetlen lenne.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy az AI hibátlanul működik. A célpontkiválasztás minősége attól függ, milyen adatok kerülnek be a rendszerbe. Ha az input hibás, hiányos vagy félrevezető, akkor a kimenet is az lehet. A másik nagy gond a döntési idő radikális lerövidülése. A katonai vezető elé kerül egy ajánlás, és sokszor nagyon rövid idő alatt kell eldöntenie, rábólint-e a csapásra. A technológia tehát gyorsít, de ezzel együtt nyomást is helyez az emberre.

A probléma Izrael esetében is látható. Csicsmann László beszélt az izraeli Lavender-rendszerről is, amely a gázai háborúban kapott nagy figyelmet. Az ilyen rendszerek lényege, hogy nagy adatmennyiség alapján segítenek azonosítani, követni és támadási célpontként kijelölni személyeket vagy struktúrákat. Szerinte ugyanakkor ezeknél a rendszereknél is súlyos kérdés, hogy mennyire lehet elkülöníteni a hadviselő felet a civil környezettől.