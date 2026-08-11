A nagy AI-sztori: 200 hajszárító egy szekrényben, ekkora hőt termelhet az AI – a következő évek legfontosabb kérdése az energiahatékonyság lesz

A mesterséges intelligenciáról legtöbbször úgy beszélünk, mint olyan technológiáról, amely gyorsabbá, olcsóbbá és hatékonyabbá teszi a vállalatok működését. Sokkal kevesebb szó esik arról, hogy ennek a hatékonyságnak ára is van: az AI hatalmas mennyiségű villamos energiát igényel, különösen az adatközpontokban. A nagy AI-sztori új adásában Nagy-Gál Levente, a Schneider Electric fenntarthatósági és energiahatékonysági tanácsadója arról beszélt, hogy az AI energiaigényét nem lehet külön kezelni az épületek, ipari létesítmények, adatközpontok és villamoshálózatok jövőjétől. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

Nagy-Gál Levente szerint a Schneider Electric Magyarországon azon dolgozik, hogy partnereinél növelje az energiahatékonyságot, és a digitalizációt az épületek, ipari rendszerek és adatközpontok működésének javítására használja. A mesterséges intelligencia ebben kettős szerepben jelenik meg. Egyrészt maga is jelentős fogyasztó, másrészt viszont képes olyan adatmennyiséget kezelni, amelynek segítségével optimalizálható az energiafelhasználás.

Az AI energiaigénye már a betanításnál is látványos. A beszélgetésben elhangzott példa szerint

a GPT-3 betanítása körülbelül 1,3 gigawattóra villamos energiát igényelt, ami nagyjából 550 tonna szén-dioxid-kibocsátással, vagyis 123 benzinüzemű személygépkocsi egyéves üzemeltetésével vethető össze.

Az adatközpontok energiafelhasználása pedig a következő években tovább növekedhet.

A leglátványosabb példa az adatközpontoknál jelenik meg. Egy hagyományos felhőalapú szolgáltatói rack nagyjából 20 kilowattos lehet, miközben egy folyamatosan dolgozó AI-rendszer ennek akár a tízszeresét is igényelheti. Nagy-Gál Levente ezt úgy fogalmazta meg: ez olyan, mintha 200 hajszárító dübörögne egy kétajtós szekrényben. Ezt nemcsak árammal kell ellátni, hanem hűteni is kell.

A hűtés, az energiaelosztás és az infrastruktúra ezért kulcskérdéssé válik. Az adatközpontoknál nem elég több energiát termelni; azt el is kell juttatni a fogyasztókhoz, kezelni kell a hőterhelést, és biztosítani kell a folyamatos működést. Ha az AI terjedése exponenciális, akkor az energiarendszernek is lépést kell tartania vele.