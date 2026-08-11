A nagy AI-sztori: 200 hajszárító egy szekrényben, ekkora hőt termelhet az AI – a következő évek legfontosabb kérdése az energiahatékonyság lesz
A mesterséges intelligenciáról legtöbbször úgy beszélünk, mint olyan technológiáról, amely gyorsabbá, olcsóbbá és hatékonyabbá teszi a vállalatok működését. Sokkal kevesebb szó esik arról, hogy ennek a hatékonyságnak ára is van: az AI hatalmas mennyiségű villamos energiát igényel, különösen az adatközpontokban. A nagy AI-sztori új adásában Nagy-Gál Levente, a Schneider Electric fenntarthatósági és energiahatékonysági tanácsadója arról beszélt, hogy az AI energiaigényét nem lehet külön kezelni az épületek, ipari létesítmények, adatközpontok és villamoshálózatok jövőjétől. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
A teljes adást itt tekinthetik meg:
Nagy-Gál Levente szerint a Schneider Electric Magyarországon azon dolgozik, hogy partnereinél növelje az energiahatékonyságot, és a digitalizációt az épületek, ipari rendszerek és adatközpontok működésének javítására használja. A mesterséges intelligencia ebben kettős szerepben jelenik meg. Egyrészt maga is jelentős fogyasztó, másrészt viszont képes olyan adatmennyiséget kezelni, amelynek segítségével optimalizálható az energiafelhasználás.
Az AI energiaigénye már a betanításnál is látványos. A beszélgetésben elhangzott példa szerint
a GPT-3 betanítása körülbelül 1,3 gigawattóra villamos energiát igényelt, ami nagyjából 550 tonna szén-dioxid-kibocsátással, vagyis 123 benzinüzemű személygépkocsi egyéves üzemeltetésével vethető össze.
Az adatközpontok energiafelhasználása pedig a következő években tovább növekedhet.
A leglátványosabb példa az adatközpontoknál jelenik meg. Egy hagyományos felhőalapú szolgáltatói rack nagyjából 20 kilowattos lehet, miközben egy folyamatosan dolgozó AI-rendszer ennek akár a tízszeresét is igényelheti. Nagy-Gál Levente ezt úgy fogalmazta meg: ez olyan, mintha 200 hajszárító dübörögne egy kétajtós szekrényben. Ezt nemcsak árammal kell ellátni, hanem hűteni is kell.
A hűtés, az energiaelosztás és az infrastruktúra ezért kulcskérdéssé válik. Az adatközpontoknál nem elég több energiát termelni; azt el is kell juttatni a fogyasztókhoz, kezelni kell a hőterhelést, és biztosítani kell a folyamatos működést. Ha az AI terjedése exponenciális, akkor az energiarendszernek is lépést kell tartania vele.
A mesterséges intelligencia ugyanakkor nem csak problémát jelent. Az energiahatékonyságban éppen az lehet az egyik nagy előnye, hogy rengeteg adatot képes egyszerre kezelni. Egy épületnél például a légkezelést, a környezeti paramétereket, a foglaltsági adatokat, az időjárási hatásokat és az energiafogyasztást egyszerre kell figyelembe venni. Ezt emberi szinten nehéz folyamatosan átlátni, de egy prediktív AI-rendszer képes lehet optimalizálni.
Az okosépületek lényege éppen az, hogy az épületfelügyeleti rendszer az irodaház „agyaként” képes vezérelni a légkezelést, a fűtést, a hűtést vagy akár a zsalúziákat. Ha ezekhez foglaltsági adatok is kapcsolódnak, az épület nem ugyanúgy működik egy üres tárgyalóban, mint egy zsúfolt munkanapon. Ez már nem egyszerű automatizálás, hanem adatvezérelt energiaoptimalizálás.
A következő években az energiaigény növekedése mellett a villamoshálózat fejlesztése is kulcskérdés lesz.
Nem elég több energiát termelni, ha nincs megfelelő „úthálózat”, amely eljuttatja azt a fogyasztókhoz. A megújuló energia, a nukleáris kapacitás, az adatközpontok, az ipari elektrifikáció és a lakossági kiserőművek mind olyan rendszerbe kerülnek, amelyet egyre jobban kell monitorozni és vezérelni.
A mesterséges intelligencia tehát nemcsak új fogyasztóként jelenik meg az energiarendszerben, hanem olyan technológiaként is, amely segíthet abban, hogy kevesebb pazarlással működjön a rendszer. A kérdés az, hogy a vállalatok időben felismerik-e ezt. Mert az energiahatékonyság addig tűnik kényelmi kérdésnek, amíg nem fáj, utána viszont nagyon gyorsan stratégiai kérdéssé válik.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- Mekkora energiaigénye van az AI-átállásnak? (01:09)
- Mit jelent az energia a Schneider Electric nézőpontjából? (03:16)
- Hogyan segíthet a prediktív AI az épületek energiafelhasználásának optimalizálásában? (07:05)
- Miért jelent új kihívást az AI az adatközpontok energiaellátásában és hűtésében? (09:42)
- Mit jelent az, hogy egy épület „okos” lesz? (14:42)
- Miért gyorsította fel az energiaválság a vállalati energiahatékonysági gondolkodást? (18:59)
- Miért lehet a magyar villamoshálózat fejlesztése és vezérlése kritikus kérdés a következő években? (29:58)
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