A nagy AI-sztori: a mesterséges intelligencia a jogot is teljesen megváltoztathatja

A mesterséges intelligencia már nemcsak technológiai, üzleti vagy oktatási kérdés, hanem jogi kihívás is. Nem pusztán arról van szó, hogy egy új eszközt kell szabályozni. Az AI megjelenése olyan alapfogalmakat kényszerít újragondolásra, mint felelősség, diszkrimináció, jogalanyiság, adatkezelés, termékfelelősség vagy vállalati megfelelés. A nagy AI-sztori új adásában Menyhárd Attila, az ELTE professzora és a mesterséges intelligencia és technológiai jogi szakjogászképzés vezetője arról beszélt, hogy a jogászoknak ma már nem elég kívülről nézniük a mesterséges intelligenciát. Meg kell érteniük, hogyan működik, milyen korlátai vannak, milyen jogi környezet veszi körül, és hogyan lehet együtt dolgozni azokkal az informatikusokkal, mérnökökkel és vállalati szakemberekkel, akik fejlesztik vagy alkalmazzák ezeket a rendszereket.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

A képzés gondolata Menyhárd Attila szerint évekkel ezelőtt, részben az önvezető autókkal kapcsolatos informatikai és jogi kérdések nyomán indult el. A legnagyobb feladat az volt, hogy egy teljesen új tudásanyagot kellett felépíteni. Nem volt korábbi minta, amelyet egyszerűen át lehetett volna venni. Ahhoz, hogy egy egyetemi képzés elinduljon, átadható, strukturált tudásra van szükség, ezt pedig az AI-jog esetében gyakorlatilag a nulláról kellett létrehozni.

A beszélgetés egyik központi gondolata az volt, hogy

a jogászoknak és az informatikusoknak meg kell tanulniuk egymás nyelvét.

Ez nem teljesen új helyzet a jogászok számára: a rendszerváltás után a könyvelőkkel, később a közgazdászokkal kellett megtanulniuk kommunikálni, most pedig a mérnökökkel és informatikusokkal. A fejlesztő ugyanis azt szeretné tudni, milyen keretek között dolgozhat, a jogász pedig azt kérdezi, pontosan mit akar fejleszteni. Ez könnyen ördögi körhöz vezethet.

Ez azért különösen érzékeny, mert egy informatikai fejlesztés akár két-három év múlva kerül piacra. A fejlesztőnek már a munka elején tudnia kell, milyen jogi elvárásoknak kell majd megfelelnie a terméknek, amikor ténylegesen használni kezdik. A jogi szabályozás viszont közben is változhat, különösen egy olyan gyorsan mozgó területen, mint a mesterséges intelligencia.