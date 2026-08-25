A nagy AI-sztori: így áll XIV. Leó pápa az AI kérdéséhez

A mesterséges intelligenciáról szóló közbeszéd gyakran két véglet között mozog. Az egyik oldalon ott van a lelkes, szinte vallásos technológiai optimizmus, amely szerint az AI minden problémára megoldást adhat. A másik oldalon pedig az apokaliptikus félelem, amely szerint az ember elveszíti uralmát a saját teremtménye fölött. Mezei Balázs Mihály filozófus szerint egyik véglet sem segít igazán megérteni, mi történik. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem professzorával XIV. Leó pápa első körlevélének, a Magnifica Humanitas megjelenésének kapcsán beszélgettünk. A nagy AI-sztori állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

Mezei Balázs Mihály elmondta, hogy a Magnifica Humanitas kiemelt figyelmet szentel a mesterséges intelligenciának. A kérdés adott volt: AI-ellenes-e ez a megközelítés, vagy éppen azért fontos, mert az embert helyezi vissza a technológiai vita középpontjába.

Mezei Balázs Mihály szerint a körlevél nem félelemből vagy technológiaellenességből született, hanem nagyon is realista dokumentum. Úgy látja, a szöveg józanul, körültekintően közelít azokhoz a problémákhoz, amelyeket a mesterséges intelligencia felvet.

Nem arról van szó, hogy az egyház elutasítaná az AI-t, hanem arról, hogy az emberi méltóság, a szabadság és a felelősség felől próbálja értelmezni.

A filozófus szerint azért is különösen fontos, hogy a pápa megszólaljon ebben a kérdésben, mert ilyen széles befolyással bíró hangból kevés van a világban. Vannak politikai, gazdasági és intellektuális vezetők, de olyan személy, akire az emberiség ilyen nagy számban figyel, mint a római pápa, alig akad. Egy pápai körlevél ezért nem egyszerű véleménycikk, hanem olyan szöveg, amely egyszerre szól az egyháznak, a hívőknek és tágabb értelemben a világnak.

Fotó: Shutterstock AI

A körlevél egyik legfontosabb üzenete az, hogy a technológiát nem szabad az ember fölé helyezni. A beszélgetésben Aczél Petra úgy fogalmazta meg: a szöveg nem azt mondja, hogy a technológia csodálatos, hanem azt, hogy az ember az. Az embernek kell felelősen bánnia az AI-val, annak lehetőségeivel és veszélyeivel. A mesterséges intelligencia nem önmagában jó vagy rossz, hanem attól válik veszélyessé vagy hasznossá, hogy mire és hogyan használják.