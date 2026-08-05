A nagy AI-sztori: mennyire félhet a mérnök az AI-tól?

A mesterséges intelligencia ipari hatását sokan robotokkal, önműködő gyártósorokkal és teljesen automatizált üzemekkel azonosítják. A valóság ennél kevésbé látványos, de sok szempontból fontosabb: az AI már most ott jelenik meg azokban a folyamatokban, ahol a mérnökök időt, adatot és döntés-előkészítést nyerhetnek vele. Bővíz Botond Gergő, a BBM Engineering Solutions Zrt. vezérigazgatója szerint a célgépépítés világában az AI egyelőre nem veszi át a mérnöki tervezést. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

A cég fő profilja az egyedi ipari gépek fejlesztése és megvalósítása: olyan berendezéseké, amelyek konkrét ügyféligényre, gyakran nagy gyártóvállalatok speciális folyamataira készülnek. Ezek a gépek sokszor százezres vagy akár millió eurós nagyságrendű beruházások, komoly műszaki és üzleti kockázattal.

A célgépépítés egyik sajátossága, hogy már az árajánlat elkészítése is mérnöki munka. Nem arról van szó, hogy valaki kikeres néhány tételt egy katalógusból. Egy-egy ajánlat mögött kutatás, technológiai feltérképezés, előzetes költségbecslés, alkatrész- és vezérlésválasztás, valamint kockázatelemzés áll. Ráadásul egy munkára több cég is versenyezhet, így sok mérnöki munka végül soha nem térül meg.

Ebben az AI már most hasznos lehet. Bővíz Botond Gergő szerint

a mesterséges intelligencia első körben adatgyűjtésben, információrendszerezésben, katalógusok és dokumentációk átnézésében, valamint költségbecslésben segítheti a mérnököket.

Gyorsabban megtalálhat releváns megoldásokat, vezérléseket, motorokat, hajtásokat vagy korábbi példákat, mint ha a mérnök mindezt kézzel keresné végig.

A tervezőmérnöki munkát azonban még nem tudja kiváltani. Az általános AI-modellek sokszor hallucinálnak, rövid a memóriájuk, és számítási vagy mérnöki kérdésekben képesek teljesen hibás válaszokat adni. Egy egyszerűbb Python-programot is csak sokadik iterációra sikerült működőképesen megíratnia, mert a modell egyszerűen nem dolgozta fel rendesen a teljes bemeneti adatot.