A nagy AI-sztori: ha valaki nem hajlandó áldozni az AI-fejlődésért, akkor a lemaradással kell fizetnie

A mesterséges intelligenciát már nem lehet megkerülni az üzleti életben. Végvári Tibor üzletember, a Sales Minds és a Hungarian Sales Summit alapítója szerint mára gyakorlatilag minden vállalkozás előtt ugyanaz a kérdés áll: milyen gyorsan és milyen jól képes beépíteni az AI-t a működésébe. A nagy AI-sztori új adásában arról beszélt, hogy vannak, akik az első pillanatban elkezdik használni az AI-t, kísérleteznek vele, és jelentősen elhúznak a többiektől. Mások kivárnak, ellenállnak vagy egyszerűen úgy gondolják, hogy nekik erre nincs szükségük. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

A változás nemcsak arról szól, hogy a cégek a saját folyamataikat automatizálják. Végvári Tibor példaként említette, hogy a vállalkozásoknak arra a világra is készülniük kell, amelyben már nem feltétlenül maga az ügyfél keres szolgáltatót. Elképzelhető, hogy ezt egy AI-agent teszi meg helyette, így a cégnek idővel nemcsak az embert, hanem annak digitális képviselőjét is meg kell tudnia győzni.

Végvári Tibor saját működésében már most rengeteg feladatot AI-val vagy AI-alapú alkalmazásokkal old meg:

weboldalt épít,

videót vág,

grafikát készít,

tartalmakat állít elő,

és olyan folyamatokat végez el önállóan, amelyekhez korábban több külsős szakember vagy egy kisebb csapat kellett volna.

Szerinte ma már akár egy teljes rendezvénymárka alapvető infrastruktúráját is létre tudja hozni egyetlen ember.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden emberi kapcsolat elveszíti az értékét. Éppen ellenkezőleg: Végvári Tibor szerint az értékesítésben a személyes találkozás egyre inkább prémiumtermékké válhat. Miközben meetingek, webináriumok, webshopok és ügyfélkapcsolatok költöztek az online térbe, az vált ritkává, amikor két ember valóban leül egymással beszélgetni.

Az értékesítésben szerinte továbbra is meghatározó a bizalom. Egy vásárláshoz három dolog szükséges: elegendő információ, megfelelő bizalom és a vásárláshoz szükséges anyagi lehetőség. Bizonyos termékeknél mindez felépíthető teljesen digitálisan, magasabb értékű vagy személyesebb döntéseknél azonban továbbra is jelentős szerepe lehet annak, hogy a vásárló lássa, megérintse vagy megtapasztalja azt, amit meg akar venni.