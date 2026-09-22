A nagy AI-sztori: ha valaki nem hajlandó áldozni az AI-fejlődésért, akkor a lemaradással kell fizetnie
A mesterséges intelligenciát már nem lehet megkerülni az üzleti életben. Végvári Tibor üzletember, a Sales Minds és a Hungarian Sales Summit alapítója szerint mára gyakorlatilag minden vállalkozás előtt ugyanaz a kérdés áll: milyen gyorsan és milyen jól képes beépíteni az AI-t a működésébe. A nagy AI-sztori új adásában arról beszélt, hogy vannak, akik az első pillanatban elkezdik használni az AI-t, kísérleteznek vele, és jelentősen elhúznak a többiektől. Mások kivárnak, ellenállnak vagy egyszerűen úgy gondolják, hogy nekik erre nincs szükségük. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
A teljes adást itt tekinthetik meg:
A változás nemcsak arról szól, hogy a cégek a saját folyamataikat automatizálják. Végvári Tibor példaként említette, hogy a vállalkozásoknak arra a világra is készülniük kell, amelyben már nem feltétlenül maga az ügyfél keres szolgáltatót. Elképzelhető, hogy ezt egy AI-agent teszi meg helyette, így a cégnek idővel nemcsak az embert, hanem annak digitális képviselőjét is meg kell tudnia győzni.
Végvári Tibor saját működésében már most rengeteg feladatot AI-val vagy AI-alapú alkalmazásokkal old meg:
- weboldalt épít,
- videót vág,
- grafikát készít,
- tartalmakat állít elő,
- és olyan folyamatokat végez el önállóan, amelyekhez korábban több külsős szakember vagy egy kisebb csapat kellett volna.
Szerinte ma már akár egy teljes rendezvénymárka alapvető infrastruktúráját is létre tudja hozni egyetlen ember.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden emberi kapcsolat elveszíti az értékét. Éppen ellenkezőleg: Végvári Tibor szerint az értékesítésben a személyes találkozás egyre inkább prémiumtermékké válhat. Miközben meetingek, webináriumok, webshopok és ügyfélkapcsolatok költöztek az online térbe, az vált ritkává, amikor két ember valóban leül egymással beszélgetni.
Az értékesítésben szerinte továbbra is meghatározó a bizalom. Egy vásárláshoz három dolog szükséges: elegendő információ, megfelelő bizalom és a vásárláshoz szükséges anyagi lehetőség. Bizonyos termékeknél mindez felépíthető teljesen digitálisan, magasabb értékű vagy személyesebb döntéseknél azonban továbbra is jelentős szerepe lehet annak, hogy a vásárló lássa, megérintse vagy megtapasztalja azt, amit meg akar venni.
Az AI munkaerőpiaci hatásáról Végvári Tibor sokkal keményebben fogalmazott. Szerinte a mesterséges intelligencia ki fogja „szanálni” azokat a szakembereket, akik nem elég jók vagy nem eléggé elhivatottak. Grafikusokat, videósokat, fotósokat és szövegírókat is említett, majd hozzátette: hosszabb távon lényegében minden szakmának érdemes felkészülnie. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az AI a legjobb szakembereket is kiváltja. Éppen ellenkezőleg:
a technológia felértékelheti azt, aki valóban hozzáadott értéket képes teremteni.
Ha egy közepes minőségű munkát néhány perc alatt elő lehet állítani mesterséges intelligenciával, sokkal látványosabbá válik a különbség az átlagos és a valóban kiváló teljesítmény között.
A verseny közben rendkívül felgyorsult. Ami tegnap még látványos AI-újdonság volt, rövid idő alatt közhelyessé válhat. Végvári Tibor példaként az AI-avatárokat említette: aki elsőként használta őket, óriási figyelmet kaphatott, később azonban ugyanaz a megoldás már könnyen elhasználtnak tűnhet. Szerinte ma minden vállalkozás, előadó és tartalomkészítő ugyanazért a szűkös erőforrásért harcol: a figyelemért.
Kötelező képezni magunkat
Végvári Tibor szerint az AI használatában ráadásul továbbra is szerepet kap az egyéni tudás. A promptolást olyan készségnek tartja, amelyben megjelenhet a felhasználó saját „kézjegye”. Minél többet tud valaki irodalomról, filozófiáról, üzletről vagy bármely más területről, annál pontosabban tudja irányítani az AI-t, és annál nehezebben reprodukálható eredményt kaphat. A mesterséges intelligencia ebben az értelemben nem feltétlenül kiegyenlíti a tudáskülönbségeket, hanem bizonyos esetekben tovább növelheti azokat.
Különösen fontos lehet mindez a munkaerőpiacra most belépő fiatalok számára. Végvári Tibor szerint annak, aki az üzleti világban akar érvényesülni, fel sem merülhet, hogy ne képezze magát, ne kövesse az innovációkat, és ne próbálja megérteni az új eszközöket. Szerinte nincs ingyen ebéd:
ha valaki nem fizet idővel, energiával, tanulással és akár előfizetésekkel a fejlődésért, akkor végül a lemaradásával fizet.
A változás már az asszisztensi munkaköröket is elérheti. Végvári Tibor olyan AI-agentet is tesztel, amely képes átnézni az e-mailjeit, priorizálni a leveleket és választervezeteket készíteni. Ha egy rendszer el tudja dönteni, mire kell azonnal reagálnia, mi várhat és mi az, amivel egyáltalán nem kell foglalkoznia, akkor már az a kérdés is felmerül: milyen feladat marad egy junior asszisztensnek vagy titkárnak?
Miközben az AI egyre több rutinfeladatot vehet át, Végvári Tibor továbbra is erős értéket lát a személyes kapcsolatokban. Rendszeresen ül le cégvezetőkkel egyszerűen kávézni, mert egy ilyen kötetlen beszélgetés egészen más tudást hozhat felszínre, mint egy huszonöt perces online meeting. Ezekben a helyzetekben derülhet ki, ki milyen új alkalmazást használ, milyen AI-agentet próbál ki, és milyen problémára talált új megoldást.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- 02:33 Az AI már nem megkerülhető a vállalkozások számára
- 06:25 Mi marad emberi az értékesítésben?
- 16:39 Mire használja egy brandépítő az AI-t a mindennapokban?
- 19:07 Kiknek a munkáját szoríthatja ki a mesterséges intelligencia?
- 21:13 AI-trendek, figyelemért folyó verseny és generációs különbségek
- 29:37 Piaci előny, promptolás és egyéni tudás
- 37:06 Mit kell tudniuk a fiataloknak az AI-korszak üzleti világában?
- 40:24 Mi lesz a junior munkakörökkel?
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