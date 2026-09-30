A nagy AI-sztori: „Az emberiség még fel sem fogta, milyen AI-forradalom előtt áll” – rajtunk múlik, mivé válik

A mesterséges intelligencia az emberiséget akár nagyobb mértékben is megváltoztathatja, mint a könyvnyomtatás. Megyeri Jonatán rabbi szerint még csak ennek a technológiai forradalomnak az előszobájában járunk, és a társadalom jelentős része egyelőre fel sem fogta, milyen gyors és mély átalakulás következhet. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

A zsidó vallásban nincs a katolikus egyházhoz hasonló központi vezetés, mely egyetlen, mindenkire kötelező állásfoglalást adna ki a mesterséges intelligenciáról. Megyeri Jonatán szerint azonban a technológiai változásokat alapvetően ugyanazzal az elvvel közelítik meg: semmi sem eleve jó vagy rossz. Egy új technológia lehetőség, melyet pozitív és negatív célokra egyaránt lehet használni, ezért a felelősség végső soron az emberé.

Az AI ugyanakkor egy fontos ponton különbözik a korábbi újításoktól. Ha a rendszerek egyre önállóbban fejlődnek és működnek, az emberi irányítás fokozatosan háttérbe szorulhat. Ez már nem pusztán technikai, hanem morális kérdés:

meddig engedünk át döntéseket egy rendszernek, és hol ragaszkodunk ahhoz, hogy a felelősség emberi maradjon?

A technológiai alkalmazkodás önmagában nem idegen a vallástól. Megyeri Jonatán a szombati szabályok példáján mutatta meg, hogyan reagált a zsidó jog az elektromosság, az időzítők vagy később a LED-technológia megjelenésére. A módszer nem az újítás automatikus elutasítása, hanem annak megvizsgálása, milyen szabályokat érint, milyen veszélyeket jelent, és hogyan használható úgy, hogy a vallási keretek megmaradjanak. Szerinte ugyanez történhet majd az AI-val és akár a háztartási robotokkal is.

Fotó: Frame Stock Footage

Kiválthatja az AI a rabbit?

Megyeri Jonatán úgy gondolja, hogy az AI képes viselkedési és gondolkodási mintákat utánozni, és idővel akár úgy is tűnhet, mintha empatikus vagy együttérző lenne. Az emberi lélek egyediségét azonban szerinte nem tudja lemásolni. Emiatt a lelki segítséget nyújtó emberekre, köztük a vallási vezetőkre sokáig szükség maradhat. Az egyszerű, tárgyi kérdések más kategóriába tartoznak.

Egy vallásjogi szabályra idővel könnyen válaszolhat megfelelően egy AI.

Egy házassági, gyermeknevelési vagy üzleti konfliktus azonban már olyan helyzet lehet, amelyben több jogos érték feszül egymásnak.

Ilyenkor ismerni kell az érintetteket, a körülményeket és azt, hogy ugyanaz a döntés két különböző emberre teljesen más hatással lehet. Ugyanez a probléma jelenik meg akkor is, amikor azt kérdezzük, mennyi képernyőidő vagy AI-használat egészséges. Megyeri Jonatán szerint nincs olyan univerzális szám, amely minden emberre és minden gyerekre egyformán alkalmazható. A szakértő vagy a rabbi szerepe éppen abban áll, hogy nemcsak általános adatokat lát, hanem magát az embert és az adott élethelyzetet is.