A nagy AI-sztori: a művészetet nem tudja felülírni valami, aminek nincs érzése

A mesterséges intelligencia a művészet világában is egyre erősebben jelen van. Képet generál, stílusokat utánoz, információkat keres, árakat hasonlít össze, és látszólag olyan területekre is belép, amelyek korábban kizárólag emberi tapasztalatra, szemre, ízlésre és szakmai emlékezetre épültek. Korani Eleni műkereskedő, galériatulajdonos szerint azonban a művészet és a műtárgypiac nem ilyen könnyen digitalizálható. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

A nagy AI-sztori új adásában Korani Eleni arról beszélt, hogy a műkereskedelem alapja továbbra is az ember, a kapcsolat és a történet. Egy tárgy attól válik igazán érdekessé, hogy tudjuk, ki alkotta, hogyan jutott el hozzánk, milyen anyagból készült, milyen tulajdonosi múltja van, és miért akarja valaki megszerezni. A műtárgy értéke tehát nem pusztán a látványból következik, hanem abból az emberi és szakmai viszonyrendszerből is, amely köré épül.

Ezért nehezen értelmezhető az AI mint „művész”. A kortárs művészetben a gyűjtők számára sokszor fontos az alkotóval való találkozás, a gondolkodásának, érzéseinek, reflexióinak megismerése. Egy mű mögött nemcsak forma, szín vagy kompozíció áll, hanem emberi tapasztalat, élethelyzet, állítás és személyes jelenlét. Ezt egy géppel vagy platformmal nehéz összekapcsolni.

Korani Eleni szerint az AI-művészet körüli egyik legfontosabb kérdés nem is esztétikai, hanem gazdasági: ki keres rajta pénzt.

Kinek az érdeke, kinek a nevében alkot a mesterséges intelligencia, és hová jut a bevétel? Ebben erős párhuzamot lát az NFT-k korábbi felfutásával, amikor sokan kerestek rengeteg pénzt egy digitális újdonságon, majd a lufi látványosan kipukkadt.

Az AI a tömegtermelést minden bizonnyal ki fogja szolgálni. Készíthet képeket, dekorációkat, gyorsan fogyasztható digitális tartalmakat. Egészen más kérdés azonban, mi történik akkor, ha olyan piacra lép be, ahol a minőség, az ár, a hitelesség, az anyag és az igazsághoz való kapcsolat a lényeg. A műtárgypiac ilyen világ.