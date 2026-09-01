A nagy AI-sztori: így alakulhat át a magyar oktatás – nem mindegy, hogyan vezetjük be a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligencia megjelenése az oktatásban nem egyszerűen technológiai kérdés. Nem arról van szó, hogy az iskolákba kerül-e még egy digitális eszköz, vagy lesz-e külön tantárgy a ChatGPT-ről. A valódi kérdés sokkal mélyebb: mit nevezünk tanulásnak egy olyan világban, ahol a gyerek egyetlen kérdéssel kész választ kaphat? A nagy AI-sztori új adásában Szőke-Milinte Enikő neveléstudományi szakember arról beszélt, hogy az iskola világa fordulóponthoz érkezett. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógia Tanszékének vezetője és a Neveléstudományi Doktori Iskola programigazgatója arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia már nem külső jelenség, amelyről majd egyszer beszélni kell, hanem olyan valóság, amelyet a diákok, a pedagógusok, az intézményvezetők és a családok is egyre inkább megtapasztalnak. Az AI Magyarországon már megjelent az oktatás formális kereteiben is. A digitális kultúra tantárgy részeként már van olyan fejezet, amely az AI-val foglalkozik, és a téma elvileg már tízéves kortól megjelenhet a tantervi keretekben. Emellett a szakképzésben is volt kísérlet arra, hogy kurzus formájában vezessék be a mesterséges intelligenciát: először hatvan intézményben, majd elvileg szélesebb körben.

Szőke-Milinte Enikő szerint ugyanakkor nem biztos, hogy a megoldás egy újabb tantárgy. Sőt, ő úgy látja, hogy a digitális technológiát és az AI-t nem különálló iskolai dobozként kell kezelni, hanem horizontális, kulturális váltásként.

A mesterséges intelligencia pedagógiai értelemben eszköz, jobb esetben módszer.

Ezért a pedagógusképzésben nem pusztán az AI-ról kellene beszélni, hanem azt kellene megmutatni, hogyan használható az egyes tantárgyak tanításában.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos tanulási formákat félre lehet söpörni. Az adás egyik fontos állítása az volt, hogy az emberi tanulásnak évezredes, kialakult gyakorlatai vannak. A világ több országában előfordult, hogy nagy lelkesedéssel vitték be a digitális technológiát az iskolába, később pedig visszahozták a füzetet és a könyvet. Ennek oka, hogy az emberi agy, a kogníció és a megismerés nem áll át egyik napról a másikra teljesen digitális működésre.