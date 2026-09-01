Deviza
EUR/HUF368,05 +0,77% USD/HUF317,66 +1,05% GBP/HUF429,18 +0,77% CHF/HUF391,24 +0,59% PLN/HUF84,89 +0,63% RON/HUF70,03 +0,81% CZK/HUF15,2 +0,54% EUR/HUF368,05 +0,77% USD/HUF317,66 +1,05% GBP/HUF429,18 +0,77% CHF/HUF391,24 +0,59% PLN/HUF84,89 +0,63% RON/HUF70,03 +0,81% CZK/HUF15,2 +0,54%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX148 622,5 -0,36% MTELEKOM2 578 +1,9% MOL5 085 +0,59% OTP44 650 -1,3% RICHTER13 110 -0,15% OPUS320,5 +0,31% ANY6 540 -1,65% AUTOWALLIS129 -3,73% WABERERS4 500 0% BUMIX9 480,81 -0,62% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 215,7 +0,02% BUX148 622,5 -0,36% MTELEKOM2 578 +1,9% MOL5 085 +0,59% OTP44 650 -1,3% RICHTER13 110 -0,15% OPUS320,5 +0,31% ANY6 540 -1,65% AUTOWALLIS129 -3,73% WABERERS4 500 0% BUMIX9 480,81 -0,62% CETOP5 003,18 +0,02% CETOP NTR3 215,7 +0,02%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
A nagy AI-sztori
oktatás
AI
iskola
mesterséges intelligencia
tanulás

A nagy AI-sztori: így alakulhat át a magyar oktatás – nem mindegy, hogyan vezetjük be a mesterséges intelligenciát

A mesterséges intelligencia már megjelent az oktatásban, de a nagy kérdés nem az, hogy legyen-e külön AI-tantárgy az iskolában. Szőke-Milinte Enikő neveléstudományi szakember szerint inkább horizontális, kulturális váltásra van szükség: a pedagógusoknak azt kell megtanulniuk, hogyan lehet az AI-t módszerként és eszközként beépíteni az oktatásba, nem pedig külön órákon beszélni róla. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.09.01., 18:30
Fotó: Világgazdaság

A mesterséges intelligencia megjelenése az oktatásban nem egyszerűen technológiai kérdés. Nem arról van szó, hogy az iskolákba kerül-e még egy digitális eszköz, vagy lesz-e külön tantárgy a ChatGPT-ről. A valódi kérdés sokkal mélyebb: mit nevezünk tanulásnak egy olyan világban, ahol a gyerek egyetlen kérdéssel kész választ kaphat? A nagy AI-sztori új adásában Szőke-Milinte Enikő neveléstudományi szakember arról beszélt, hogy az iskola világa fordulóponthoz érkezett. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekinthetik meg:

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógia Tanszékének vezetője és a Neveléstudományi Doktori Iskola programigazgatója arról beszélt, hogy a mesterséges intelligencia már nem külső jelenség, amelyről majd egyszer beszélni kell, hanem olyan valóság, amelyet a diákok, a pedagógusok, az intézményvezetők és a családok is egyre inkább megtapasztalnak. Az AI Magyarországon már megjelent az oktatás formális kereteiben is. A digitális kultúra tantárgy részeként már van olyan fejezet, amely az AI-val foglalkozik, és a téma elvileg már tízéves kortól megjelenhet a tantervi keretekben. Emellett a szakképzésben is volt kísérlet arra, hogy kurzus formájában vezessék be a mesterséges intelligenciát: először hatvan intézményben, majd elvileg szélesebb körben.

Szőke-Milinte Enikő szerint ugyanakkor nem biztos, hogy a megoldás egy újabb tantárgy. Sőt, ő úgy látja, hogy a digitális technológiát és az AI-t nem különálló iskolai dobozként kell kezelni, hanem horizontális, kulturális váltásként. 

A mesterséges intelligencia pedagógiai értelemben eszköz, jobb esetben módszer. 

Ezért a pedagógusképzésben nem pusztán az AI-ról kellene beszélni, hanem azt kellene megmutatni, hogyan használható az egyes tantárgyak tanításában.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos tanulási formákat félre lehet söpörni. Az adás egyik fontos állítása az volt, hogy az emberi tanulásnak évezredes, kialakult gyakorlatai vannak. A világ több országában előfordult, hogy nagy lelkesedéssel vitték be a digitális technológiát az iskolába, később pedig visszahozták a füzetet és a könyvet. Ennek oka, hogy az emberi agy, a kogníció és a megismerés nem áll át egyik napról a másikra teljesen digitális működésre.

Az AI akkor válhat valóban hasznos eszközzé az oktatásban, ha nem kész válaszokat ad a diák helyett, hanem megismerési folyamatba kapcsolódik be
Az AI akkor válhat valóban hasznos eszközzé az oktatásban, ha nem kész válaszokat ad a diák helyett, hanem megismerési folyamatba kapcsolódik be / Fotó: Summit Art Creations

Az AI egyik nagy ígérete a személyre szabott tanulás. Egy jól felépített rendszer képes lehet arra, hogy figyelje a gyerek reakcióit, kérdezzen, ösztönözze, visszajelzést adjon, és személyre szabott módon segítse a tanulást. A beszélgetésben szóba került egy olyan kísérlet is, amelyben egy egyszerűbb chatbot és egy szocioemocionális szempontból fejlettebb, aktívabb rendszer tanulástámogató hatását hasonlították össze. Nem meglepő módon az utóbbi volt sikeresebb.

A kérdés azonban az, hogy ez a lehetőség mennyire hozzáférhető a tömegoktatásban. Szőke-Milinte Enikő szerint a személyre szabott, adaptív AI-megoldásoknak komoly korlátai vannak, különösen Magyarországon. Az elérhetőség pénzkérdés is, és fennáll a veszély, hogy az oktatási olló tovább nyílik: aki eddig is hozzáfért jó eszközökhöz, még inkább hozzáfér majd, aki viszont eddig sem fért hozzá érdemben, az most is lemaradhat.

A mesterséges intelligencia akkor válhat valóban tanulástámogató eszközzé, ha nem kész válaszokat ad a diák helyett, hanem megismerési folyamatba kapcsolódik be. 

Ha a gyerek csak beírja a kérdést, az AI pedig kidobja a választ, abban Szőke-Milinte Enikő szerint nincs tanulás. Tanulás akkor történik, ha a diák kérdez, érveket ütköztet, bizonyítékokat mérlegel, kételkedik, és végül ő maga vagy a csoport vonja le a következtetést.

Ez a tanári szerepet sem szünteti meg, hanem átalakítja. Az AI-korszakban a tanárnak nemcsak a tartalmat kell átadnia, hanem meg kell tanítania a diákot jól kérdezni. Mit érdemes megkérdezni a mesterséges intelligenciától? Melyik kérdés visz előre, és melyik nem? Mit kezdünk a válasszal? Miért fogadjuk el, vagy miért kételkedünk benne? Szőke-Milinte Enikő szerint ez a mesterségesintelligencia-kompetencia egyik legmagasabb szintje.

A számonkérés kérdése különösen érzékeny. El lehet egyszer jutni oda, hogy az AI-t ugyanúgy be lehessen vinni egy vizsgára, mint a számológépet? Szőke-Milinte Enikő ezt nem tartja kizártnak, de szerinte minden azon múlik, hogyan adjuk a feladatot. Egy lehetséges megoldás az lenne, ha a diák nemcsak a végső választ adná be, hanem a teljes AI-val folytatott párbeszédet is: milyen kérdést miért tett fel, melyik válasszal mit kezdett, és hogyan jutott el a következtetésig.

A mesterséges intelligencia nem teszi fölöslegessé a tudást, hanem még fontosabbá teszi. Csak az tudja jól használni, aki képes kérdezni, ellenőrizni, kételkedni, kontextusba helyezni és értelmezni. Az AI lehet tanársegéd, módszer, eszköz és partner a gondolkodásban, de nem veheti át azt a belső munkát, amelytől a tanulás valóban tanulás lesz.

Részletek a beszélgetés tartalmából

  • AI az iskolában: tantárgy vagy szemléletváltás? (05:38)
  • A pedagógus szerepe az AI-korszakban (07:19)
  • Miért nem lehet mindent digitalizálni? (10:21)
  • Személyre szabott tanulás és oktatási egyenlőtlenségek (16:54)
  • Tanulás vagy kész válasz? (22:22)
  • Teljesítmény, számonkérés és AI-használat (24:05)
  • Mit nem szabad kiszervezni az AI-nak? (28:12)
  • Miért kell tudás az AI használatához? (34:26)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
1127 cikk

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
visszaváltási díj

Ez sokakat érinthet: kivezetheti a Mohu a készpénzhasználatot a palackvisszaváltókban

Minél kevesebb palack hever az utcán, az erre vadászók annál mélyebbre ásnak a kukákban a maradékért.
6 perc
Giorgia Meloni

Merz az AFD-vel riogat, de a Nomura szerint ezt a befektetők már nem eszik meg

Gyökeresen megváltozott a befektetők véleménye a jobboldali pártokról a Nomura szerint.
8 perc
vendéglátás

Nagy dobásra készül Sárközi Ákos: Michelin-csillagos háttérrel nyit éttermet a Blaha Lujza téren – egy másik sztárséf helyére érkezik

Újabb ismert szereplővel bővül a Blaha Lujza téri gasztropiac, ám ezúttal nem egy meglévő étterem egyszerű másolatáról van szó. Sárközi Ákos és tulajdonostársai a Borkonyha és a Textúra közös, kötetlenebb koncepciójával próbálnak szélesebb vendégkört elérni a Time Out Market Budapesttel kötött megállapodásukkal.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu