A nagy AI-sztori: a divat jövője már nem is a ruháról szól – így hat az AI a kifutók világára
A mesterséges intelligencia már nemcsak a divatipar marketingjében jelenik meg, hanem egyre mélyebben belép a tervezés, a trendképzés és a virtuális divat világába is. Keszeg Anna divatkutató, a MOME egyetemi docense szerint 2023 jelentette az áttörést: ekkor jelentek meg az első olyan kollekciók, amelyeknél az AI már a kreatív folyamatban is szerepet kapott.
A teljes adást itt tekintheti meg:
A változás egyik fontos kérdése az, hogy mit nevezünk egyáltalán divatnak. Ha a divat kizárólag a textilről és a testre kerülő ruháról szól, az AI eddig nem forgatta fel teljesen az iparágat. Ha azonban ide értjük azokat a képeket, digitális ruhákat és virtuális tárgyakat is, amelyek a közösségi médiában vagy a metaverzumban terjednek, már egészen más a helyzet.
Keszeg Anna elmondása szerint az egyik korai példa a Collina Strada volt, ahol a korábbi kollekciók archívumát használták fel AI-asszisztált tervezéshez.
A ruhákat továbbra is emberek készítették el, de az ötletelésbe és a formaalkotásba már belépett a mesterséges intelligencia.
Ez a divattervezők tudását is átértékelheti. Miközben az ötletgenerálás egyre könnyebben automatizálható, a technikai tudás felértékelődik. Keszeg Anna szerint ezért több divatképzésben ismét nagyobb hangsúlyt kap a kivitelezés és az anyagismeret. Egy AI gyorsan adhat vizuális ötleteket, de attól még valakinek tudnia kell, hogyan működik egy cipősarok vagy hogyan viselkedik egy textil.
Az AI közben magát a divatesztétikát is átalakítja. Keszeg Anna szerint az egyik leglátványosabb hatása, hogy az avantgárd formavilág mainstreammé vált. Olyan váratlan kombinációk jelennek meg már a fast fashionben és az utcai öltözködésben is, amelyek korábban inkább kísérleti kifutódaraboknak számítottak. Erre idővel ellenreakció jöhet: a túl sok vizuális különlegesség után újra felértékelődhetnek az egyszerű ruhák.
A technológia a virtuális divatot is új piac felé tolja. A metaverzumban már nem feltétlenül a saját testünket öltöztetjük, hanem az avatárunkat, ami a luxusmárkák számára is új vásárlói csoportokat teremt. Egy gamer számára ugyanis teljesen természetes lehet pénzt költeni egy olyan ruhára, amelyet ő maga soha nem vesz fel.
A divatiparban azonban nemcsak a kreativitás, hanem a hitelesség is tét. Európában egy márka számára akár reputációs problémát is jelenthet, ha kiderül, hogy AI-val tervezett valamit, ezért különösen fontossá válik a transzparencia és a felhasznált források jelzése.
Keszeg Anna ugyanakkor nem magától az AI-tól fél a legjobban, hanem a morális pániktól. Szerinte az lehet veszélyes, ha a technológiától való félelem miatt az iparág leáll a kísérletezéssel. Inkább olyan modellben látja a jövőt, amelyben az ember marad a vezető szerepben, az AI pedig bizonyos pontokon kapcsolódik be a munkába.
A következő években szerinte az AI használata normalizálódik a divatban. Egyre több mesterséges intelligenciára épülő eszköz válhat teljesen hétköznapivá, miközben a valódi versenyelőnyt továbbra is az adhatja, hogy egy márka vagy tervező mennyire képes ezeket saját gondolkodásához és stílusához igazítani.
Részletek a beszélgetésből:
- Hogyan változtatja meg az AI a divat fogalmát? (04:38)
- AI-tervezés, szakmai tudás és a kreatív folyamat (09:53)
- Digitális ruhák és avatárok: a virtuális divat új piaca (14:48)
- Luxusmárkák, örökség és az ázsiai divat térnyerése (19:19)
- AI, hitelesség és a tervezők szerepe (24:13)
- Hogyan tette mainstreammé az AI az avantgárd divatot? (28:59)
- Fast fashion, fenntarthatóság és szabályozás (32:16)
- Morális pánik vagy lehetőség: merre tart az AI és a divat? (35:44)
A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.