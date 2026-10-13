A nagy AI-sztori: a divat jövője már nem is a ruháról szól – így hat az AI a kifutók világára

A mesterséges intelligencia már nemcsak a divatipar marketingjében jelenik meg, hanem egyre mélyebben belép a tervezés, a trendképzés és a virtuális divat világába is. Keszeg Anna divatkutató, a MOME egyetemi docense szerint 2023 jelentette az áttörést: ekkor jelentek meg az első olyan kollekciók, amelyeknél az AI már a kreatív folyamatban is szerepet kapott.

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A változás egyik fontos kérdése az, hogy mit nevezünk egyáltalán divatnak. Ha a divat kizárólag a textilről és a testre kerülő ruháról szól, az AI eddig nem forgatta fel teljesen az iparágat. Ha azonban ide értjük azokat a képeket, digitális ruhákat és virtuális tárgyakat is, amelyek a közösségi médiában vagy a metaverzumban terjednek, már egészen más a helyzet.

Keszeg Anna elmondása szerint az egyik korai példa a Collina Strada volt, ahol a korábbi kollekciók archívumát használták fel AI-asszisztált tervezéshez.

A ruhákat továbbra is emberek készítették el, de az ötletelésbe és a formaalkotásba már belépett a mesterséges intelligencia.

Ez a divattervezők tudását is átértékelheti. Miközben az ötletgenerálás egyre könnyebben automatizálható, a technikai tudás felértékelődik. Keszeg Anna szerint ezért több divatképzésben ismét nagyobb hangsúlyt kap a kivitelezés és az anyagismeret. Egy AI gyorsan adhat vizuális ötleteket, de attól még valakinek tudnia kell, hogyan működik egy cipősarok vagy hogyan viselkedik egy textil.

Az AI közben magát a divatesztétikát is átalakítja. Keszeg Anna szerint az egyik leglátványosabb hatása, hogy az avantgárd formavilág mainstreammé vált. Olyan váratlan kombinációk jelennek meg már a fast fashionben és az utcai öltözködésben is, amelyek korábban inkább kísérleti kifutódaraboknak számítottak. Erre idővel ellenreakció jöhet: a túl sok vizuális különlegesség után újra felértékelődhetnek az egyszerű ruhák.

A technológia a virtuális divatot is új piac felé tolja. A metaverzumban már nem feltétlenül a saját testünket öltöztetjük, hanem az avatárunkat, ami a luxusmárkák számára is új vásárlói csoportokat teremt. Egy gamer számára ugyanis teljesen természetes lehet pénzt költeni egy olyan ruhára, amelyet ő maga soha nem vesz fel.