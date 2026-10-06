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A nagy AI-sztori: mesterséges intelligencia egy fotóművész lencséjén keresztül – teljesen átalakul a fotós szakma

A mesterséges intelligencia egyre látványosabban alakítja át a fotózás és a vizuális tartalomgyártás világát. Emmer László fotóművész szerint az AI-generált kép lehet művészi alkotás, de attól még nem fotográfia, mert hiányzik mögüle a valós pillanat és az emberi jelenlét. A nagy AI-sztori új adásában arról beszélgettünk, mely területeken szoríthatja ki az AI a hagyományos fotózást, és mi maradhat pótolhatatlan az emberi alkotói folyamatból. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
Gergely Máté
2026.10.06., 16:30
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A mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a fotózás és a vizuális tartalomgyártás világát. AI-generált képek jelennek meg reklámokban, közösségi médiában és egyre több kereskedelmi felületen, miközben a fotós szakma előtt alapvető kérdés áll: mi marad a hagyományos fotográfiából, ha a képhez már nem feltétlenül kell kamera, modell vagy akár valós helyszín? Emmer László fotóművész szerint az AI-generált kép lehet művészi alkotás, de ettől még nem fotográfia. 

A teljes adást itt tekintheti meg

Emmer László a különbséget abban látja, hogy a fénykép mögött van egy valóban megtörtént pillanat, egy létező alany és egy emberi kapcsolat. Ő maga teljes képet még nem generált mesterséges intelligenciával, az AI-alapú utómunkát azonban már nem választja el élesen a korábbi digitális retusálási eljárásoktól. A fotós szakma korábban is átélt radikális technológiai váltásokat. A filmes korszakot felváltotta a digitális fényképezés, amely nemcsak a technikát, hanem a munkatempót és az üzleti modellt is megváltoztatta. 

Emmer László szerint azonban 

a generatív AI ennél is nagyobb fordulatot jelenthet, mert már nem egyszerűen egy meglévő képet módosít, hanem olyan jelenetet állít elő, amely a valóságban soha nem létezett.

Ez főként azokon a területeken okozhat komoly változást, ahol nincs szükség konkrét emberi személyiségre. Egy reklámhoz szükséges autó, termék, helyszín vagy általános karakter már mesterséges intelligenciával is létrehozható. Ilyenkor elmaradhat a modellválogatás, a helyszínépítés vagy a teljes stáb egy része, ami jelentősen csökkentheti a költségeket.

A portréfotózás azonban más helyzet. Emmer László szerint egy portréalany nem pusztán vizuális elem, hanem aktív résztvevője a kép elkészítésének. A fotós és az alany folyamatosan hat egymásra: az ember reagálhat, ellenállhat, megváltoztathatja a fotós eredeti elképzelését. Éppen ez az improvizáció és kapcsolat adhat olyan értéket a portrénak, amelyet egy AI-generált karakter nem tud ugyanúgy létrehozni.

Ha az AI képes egy konkrét fotóművész stílusában új képeket készíteni, akkor szabályozni kell
Ha az AI képes egy konkrét fotóművész stílusában új képeket készíteni, akkor szabályozni kell / Fotó: New Africa

A mesterséges intelligencia egyik legfontosabb hatása szerinte az lehet, hogy lerövidíti a végeredményhez vezető utat. Egyre kevesebb közreműködővel és egyre gyorsabban lehet látványos képet készíteni. Emmer László szerint azonban éppen ebben rejlik a veszteség is: ha az alkotási folyamatból eltűnnek az emberek, maga a kép is más jelentést kaphat.

Közben az AI-képek minősége folyamatosan javul. Ma még sok generált tartalom felismerhető sajátos simaságáról vagy mesterséges hatásáról, de Emmer László szerint ez nem marad így. Eljöhet az a pont, amikor pusztán ránézésre már nem lehet eldönteni, hogy valódi fotót vagy mesterséges intelligenciával létrehozott képet látunk. Ez szerzői jogi és szakmai kérdéseket is felvet. 

Ha az AI képes egy konkrét fotóművész stílusában új képeket készíteni, akkor szabályozni kell, meddig terjedhet a technológia szabadsága, és hogyan védhető az alkotó saját vizuális kézjegye.

Emmer László nem az AI teljes elutasításában látja a megoldást. Saját bevallása szerint mindig „fontolva haladva” közelít az új technológiákhoz. A fotográfia jövőjében szerinte továbbra is lesz helye a mesterséges intelligenciának és a klasszikus fotózásnak is. A valódi kérdés inkább az, hogy a tökéletes végeredményért cserébe mennyit vagyunk hajlandók feladni az odavezető útból. 

Részletek a beszélgetés tartalmából

  • Filmtől a digitális fényképezésig: hogyan alakult át a fotószakma? (03:00)
  • Mi változik meg, ha a képet már teljesen az AI generálja? (08:32)
  • A portréfotó lényege: fotós és modell (15:39)
  • Mit vesz el az AI az alkotási folyamatból? (19:32)
  • Retusálás, szépítés és AI-eszközök (23:01)
  • Lehet művészet az AI-kép? (31:43)
  • Mi marad a profi fotográfiából az AI-korszakban? (35:46)

A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.

Mesterséges intelligencia

Mesterséges intelligencia
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fotózás
AI
stúdiófotózás
képgenerálás
fotóművész
mesterséges intelligencia
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