A nagy AI-sztori: mesterséges intelligencia egy fotóművész lencséjén keresztül – teljesen átalakul a fotós szakma

A mesterséges intelligencia egyre gyorsabban alakítja át a fotózás és a vizuális tartalomgyártás világát. AI-generált képek jelennek meg reklámokban, közösségi médiában és egyre több kereskedelmi felületen, miközben a fotós szakma előtt alapvető kérdés áll: mi marad a hagyományos fotográfiából, ha a képhez már nem feltétlenül kell kamera, modell vagy akár valós helyszín? Emmer László fotóművész szerint az AI-generált kép lehet művészi alkotás, de ettől még nem fotográfia.

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Emmer László a különbséget abban látja, hogy a fénykép mögött van egy valóban megtörtént pillanat, egy létező alany és egy emberi kapcsolat. Ő maga teljes képet még nem generált mesterséges intelligenciával, az AI-alapú utómunkát azonban már nem választja el élesen a korábbi digitális retusálási eljárásoktól. A fotós szakma korábban is átélt radikális technológiai váltásokat. A filmes korszakot felváltotta a digitális fényképezés, amely nemcsak a technikát, hanem a munkatempót és az üzleti modellt is megváltoztatta.

Emmer László szerint azonban

a generatív AI ennél is nagyobb fordulatot jelenthet, mert már nem egyszerűen egy meglévő képet módosít, hanem olyan jelenetet állít elő, amely a valóságban soha nem létezett.

Ez főként azokon a területeken okozhat komoly változást, ahol nincs szükség konkrét emberi személyiségre. Egy reklámhoz szükséges autó, termék, helyszín vagy általános karakter már mesterséges intelligenciával is létrehozható. Ilyenkor elmaradhat a modellválogatás, a helyszínépítés vagy a teljes stáb egy része, ami jelentősen csökkentheti a költségeket.

A portréfotózás azonban más helyzet. Emmer László szerint egy portréalany nem pusztán vizuális elem, hanem aktív résztvevője a kép elkészítésének. A fotós és az alany folyamatosan hat egymásra: az ember reagálhat, ellenállhat, megváltoztathatja a fotós eredeti elképzelését. Éppen ez az improvizáció és kapcsolat adhat olyan értéket a portrénak, amelyet egy AI-generált karakter nem tud ugyanúgy létrehozni.

Ha az AI képes egy konkrét fotóművész stílusában új képeket készíteni, akkor szabályozni kell / Fotó: New Africa

A mesterséges intelligencia egyik legfontosabb hatása szerinte az lehet, hogy lerövidíti a végeredményhez vezető utat. Egyre kevesebb közreműködővel és egyre gyorsabban lehet látványos képet készíteni. Emmer László szerint azonban éppen ebben rejlik a veszteség is: ha az alkotási folyamatból eltűnnek az emberek, maga a kép is más jelentést kaphat.