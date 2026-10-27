A nagy AI-sztori: otthon már szinte mindenki használt AI-t, de a magyar vállalkozásoknak még csak kis része használja

A mesterséges intelligencia egyre több ember mindennapi életének része, miközben a magyar vállalkozások jóval lassabban haladnak az AI bevezetésével. Ez volt az idei AI Summit egyik fontos tanulsága is. Mucsányi Marianna, az AI Summit főrendezője és az Indamedia tartalomfejlesztési igazgatója szerint ugyanis hiába érkeznek egymás után az új eszközök, ha egy vállalat működése még nincs felkészítve használatukra. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt tekintheti meg:

A rendezvény idén több mint ötezer látogatót és több mint négyszáz előadót vonzott. Mucsányi Marianna szerint különösen látványos az ellentmondás a lakossági és a vállalati AI-használat között: sokan magánemberként már rendszeresen használnak mesterséges intelligenciát, miközben a munkahelyükön akár még tiltják is ezeket az eszközöket. Pedig az AI-t jól alkalmazó vállalatok már komoly hatékonyságnövekedést érhetnek el. Az AI Summiton ismertetett kutatások alapján Mucsányi Marianna arról beszélt, hogy az ilyen cégek az átmeneti időszakban nem feltétlenül csökkentették a létszámukat, hanem akár új munkavállalókat is felvettek.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy hosszabb távon minden állás biztonságban marad.

Ha az automatizáció eléri a vállalatok által kívánt szintet, bizonyos középszintű, különösen alsóbb fehérgalléros munkakörök kiszorulhatnak a piacról.

A technológia bevezetése közben a magyar KKV-k egyik legnagyobb problémája nem feltétlenül maga az AI. Mucsányi Marianna szerint „a kockás füzetből nem lehet az AI-ba beleugrani”: egy vállalatnak először rendezett adatokra, dokumentált és standardizált munkafolyamatokra, valamint átlátható működésre van szüksége. Ha a vállalati tudás kizárólag a vezetők fejében van, az új dolgozó pedig hónapokon keresztül tapasztalati úton tanulja meg, hogyan működik a cég, akkor egy AI-előfizetés önmagában nem fog áttörést hozni.

A mesterséges intelligencia egyre több ember mindennapi életének része, miközben a magyar vállalkozások jóval lassabban haladnak az AI bevezetésével / Fotó: Brian A Jackson

Az idei AI Summit másik nagy témája az AI körül kialakult befektetési hullám volt. Mucsányi Marianna szerint óriási összegek áramlanak a technológiába, miközben az AI jelenlegi bevétele még jóval kisebb ennél. Emiatt a piacon már az is kérdés, kialakult-e egy olyan buborék, amelynek kipukkanása más ágazatokat is magával ránthat. Közben egyre erősebb a globális verseny. Kína gyorsan halad előre, az Egyesült Államokban hatalmas tőke koncentrálódik az AI-fejlesztésekben,

Európa viszont ismét azzal a dilemmával szembesül, hogy előbb szabályozzon, vagy hagyja fejlődni a technológiát.

Mucsányi Marianna szerint fennáll a veszély, hogy mire Európa kialakítja a megfelelő szabályozási kereteket, a technológiai és gazdasági versenyben már nem lesz képes felzárkózni a globális szereplőkhöz.