A nagy AI-sztori: mit ér a diploma, ha az AI már tudja a válaszokat? – nagy változás előtt az oktatás

A mesterséges intelligencia lassan azt is átírja, mit tekintünk valódi tudásnak: ha egy AI pillanatok alatt képes információt keresni, összefoglalni vagy egy feladat megoldását elkészíteni, egyre kevésbé az lesz az ember legfontosabb értéke, hogy mennyi adatot tud fejben tartani. Dr. Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke szerint ezért már az oktatás elejétől szükség lenne egy közös AI-alapműveltség kialakítására. A nagy AI-sztori állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István egyetem professzora.

A teljes adást itt tekintheti meg:

Dietz Ferenc szerint a mesterséges intelligenciát nem azért kell használni, hogy az ember kevesebbet gondolkodjon vagy kevesebbet ellenőrizzen, hanem éppen ellenkezőleg: magasabb szinten kell gondolkodnia, miközben kritikusabban vizsgálja a kapott eredményt. Ez az egyetemek feladatát is gyökeresen átalakítja: már nem elég egy hallgató fejét lexikális tudással megtölteni,

a munkaerőpiac azt várja el, hogy képes legyen a megszerzett ismereteket váratlan helyzetekben is alkalmazni, problémákat meghatározni, döntéseket hozni és folyamatosan frissíteni a tudását.

Dietz Ferenc szerint ezért a diploma sem egyfajta „készre jelentés”. Az egyetemeknek úgy kellene felkészíteniük a hallgatókat, hogy évekkel később olyan technológiákkal is képesek legyenek együtt dolgozni, amelyek ma még nem is léteznek. Konkrét szoftverek helyett az alkalmazkodás, a kritikai gondolkodás és az együttműködés válhat kulcskészséggé.

A munkaerőpiacon ugyanez a változás látszik. A hagyományos munkakörök helyett egyre inkább feladatokban és problémákban kell gondolkodni. Dietz szerint ahogy a nagy nyelvi modellek gyors és viszonylag jó válaszai mindenki számára hozzáférhetővé válnak, az információ értéke csökken. Felértékelődik viszont az ítélőképesség, a döntésképesség és az a szakmai tudás, amellyel valaki meg tudja ítélni, hogy az AI válasza használható-e.

Ez a fiatalok számára egyszerre veszély és lehetőség: