A nagy AI-sztori: „emberi fordítás” – ez lehet a könyvek új prémiumjelzője

A mesterséges intelligencia már ma is képes nagy mennyiségű szöveget gyorsan és sok esetben jó minőségben lefordítani. A műfordítás azonban más természetű feladat: nem pusztán azt kell visszaadni, mit jelentenek a szavak, hanem azt is, milyen kulturális, érzelmi és stiláris tartalom húzódik mögöttük – erről beszélt A nagy AI-sztori új adásában Patat Bence műfordító. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt nézhetik meg:

Patat Bence már a beszélgetés elején különválasztotta a szakfordítást és a műfordítást: előbbinél a pontosság és az egyértelműség a legfontosabb, utóbbinál viszont az is, hogy a fordító felismerje és új nyelven visszaadja a szerző hangját, a szöveg árnyalatait és a mögötte álló kulturális közeget. Elmondása szerint olyan magyarul megjelent könyvvel is találkozott, ahol nem hagyományos fordítót tüntettek fel, hanem generatív eszköz közreműködésével készült a szöveg. Külföldön pedig már az is előfordul, hogy a gép elkészít egy gyors alapfordítást, amelyet később ember szerkeszt tovább.

Patat Bence szerint ez a szakma egy részében reális jövőkép.

Egy szerződés, gyógyszerleírás vagy más jól strukturált szakszöveg esetében az AI egyre megbízhatóbban dolgozhat, hiszen hatalmas mennyiségű korábbi példából tanul.

Az irodalomnál azonban más a helyzet. A műfordító szerint a nagy nyelvi modellek alapvetően a múltban létrejött szövegekből építkeznek, miközben az irodalom és a művészet éppen új stílusokkal, új megoldásokkal és új nézőpontokkal kísérletezik. Egy új fordításba ráadásul minden fordító valamennyire beleteszi saját olvasatát.

Patat Bence szerint éppen ez az, ami az AI-ból hiányzik: nincs saját élményvilága, egyénisége vagy élettapasztalata. Két ember ugyanazt a regényt sem pontosan ugyanúgy olvassa, mert más emlékeket, más kulturális hátteret és más tapasztalatokat visz bele az értelmezésbe. A gyorsaság ugyanakkor komoly gazdasági érv az AI mellett. A kiadóknak érdekük, hogy egy várva várt sikerkönyv minél hamarabb piacra kerüljön. Patat ezt a zacskós leves és a Michelin-csillagos étterem közötti különbséggel érzékeltette: a gyorsabb és olcsóbb megoldás is teljesen megfelelő lehet bizonyos célokra, de az emberi hozzájárulás szerinte továbbra is plusz értéket képvisel.