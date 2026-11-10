A nagy AI-sztori: „emberi fordítás” – ez lehet a könyvek új prémiumjelzője
A mesterséges intelligencia már ma is képes nagy mennyiségű szöveget gyorsan és sok esetben jó minőségben lefordítani. A műfordítás azonban más természetű feladat: nem pusztán azt kell visszaadni, mit jelentenek a szavak, hanem azt is, milyen kulturális, érzelmi és stiláris tartalom húzódik mögöttük – erről beszélt A nagy AI-sztori új adásában Patat Bence műfordító. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
A teljes adást itt nézhetik meg:
Patat Bence már a beszélgetés elején különválasztotta a szakfordítást és a műfordítást: előbbinél a pontosság és az egyértelműség a legfontosabb, utóbbinál viszont az is, hogy a fordító felismerje és új nyelven visszaadja a szerző hangját, a szöveg árnyalatait és a mögötte álló kulturális közeget. Elmondása szerint olyan magyarul megjelent könyvvel is találkozott, ahol nem hagyományos fordítót tüntettek fel, hanem generatív eszköz közreműködésével készült a szöveg. Külföldön pedig már az is előfordul, hogy a gép elkészít egy gyors alapfordítást, amelyet később ember szerkeszt tovább.
Patat Bence szerint ez a szakma egy részében reális jövőkép.
Egy szerződés, gyógyszerleírás vagy más jól strukturált szakszöveg esetében az AI egyre megbízhatóbban dolgozhat, hiszen hatalmas mennyiségű korábbi példából tanul.
Az irodalomnál azonban más a helyzet. A műfordító szerint a nagy nyelvi modellek alapvetően a múltban létrejött szövegekből építkeznek, miközben az irodalom és a művészet éppen új stílusokkal, új megoldásokkal és új nézőpontokkal kísérletezik. Egy új fordításba ráadásul minden fordító valamennyire beleteszi saját olvasatát.
Patat Bence szerint éppen ez az, ami az AI-ból hiányzik: nincs saját élményvilága, egyénisége vagy élettapasztalata. Két ember ugyanazt a regényt sem pontosan ugyanúgy olvassa, mert más emlékeket, más kulturális hátteret és más tapasztalatokat visz bele az értelmezésbe. A gyorsaság ugyanakkor komoly gazdasági érv az AI mellett. A kiadóknak érdekük, hogy egy várva várt sikerkönyv minél hamarabb piacra kerüljön. Patat ezt a zacskós leves és a Michelin-csillagos étterem közötti különbséggel érzékeltette: a gyorsabb és olcsóbb megoldás is teljesen megfelelő lehet bizonyos célokra, de az emberi hozzájárulás szerinte továbbra is plusz értéket képvisel.
Az AI jelenlegi korlátai különösen jól látszanak a kisebb nyelveknél. Patat Bence jelenleg feröeri nyelvből is fordít, és azt tapasztalja, hogy minél kevesebb szöveges adat áll rendelkezésre egy nyelven, annál bizonytalanabbá válik a modell. A technológia ráadásul továbbra is képes teljesen kitalált információkat magabiztosan közölni. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a műfordítók egyszerűen elutasíthatják az AI-t. Patat Bence maga is használja kutatásra és ötletadásra, és biztosra veszi, hogy a jövőben ennél jóval több feladatnál jelenik majd meg.
A kérdés inkább az lehet, hogy mi válik értékessé akkor, amikor a gépi fordítás tömegessé válik. Patat Bence szerint minél több AI-generált szöveg jelenik meg, annál nagyobb jelentősége lehet annak, ha egy könyv borítóján jól láthatóan ott szerepel egy emberi műfordító neve. Az „ember fordította” így még akár minőségi jelzéssé is válhat az AI korában.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- Mi a különbség fordítás és műfordítás között? (00:30)
- Hogyan jelenik meg az AI a könyvfordításban? (06:47)
- Mit tud az ember, amit az AI nem? (12:30)
- Gyors AI vs. emberi minőség? (17:43)
- Kis nyelvek, hibák és kitalált válaszok (20:29)
- Növekszik a kiadói nyomás, és az olvasói elvárások is (28:27)
- Van jövője az emberi műfordításnak? (31:59)
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