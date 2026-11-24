A nagy AI-sztori: nem az a kérdés, használjuk-e az AI-t, hanem hogy mire – a középszerűség és az egyéniség ára
A mesterséges intelligencia néhány év alatt kísérleti technológiából a reklám- és filmgyártás mindennapi eszközévé vált. A kezdeti lelkesedés után azonban a piac már nem mindenre akarja használni: egyre pontosabban látszik, mely feladatoknál jelent valódi előnyt, és hol rontja inkább a végeredményt. Erről beszélt A nagy AI-sztori új adásában Hidvégi Zoltán, az Umbrella Collective társalapítója és CEO-ja. Elmondása szerint a reklámiparban tavaly még szinte mindenki mindennel kísérletezett, mostanra viszont kezd letisztulni, mely területeken működik valóban az AI. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
A teljes adást itt nézhetik meg:
Az egyik legfontosabb különbség az egyedi alkotások és a tömegtermelés között húzódik. Ha egy film vagy kampány valóban különleges vizuális világot akar létrehozni, akár teljesen el is kerülheti az AI-t. A nagy mennyiségben készülő, gyorsan változó reklámanyagoknál viszont az idő és a költség miatt egyre nehezebb kihagyni a technológiát. Nem mindegy azonban, mire használják.
Hidvégi Zoltán szerint kifejezetten rossz döntés lehet AI-val helyettesíteni azt, aminek éppen az emberi érzelmekről és kapcsolatokról kellene szólnia.
Egy ilyen film erejét nem attól kapja, hogy mesterséges intelligenciával látványosabbá válik a háttér, hanem a valódi szereplők játékától. Ezzel szemben az AI jó eszköz lehet olyan jelenetek, átmenetek vagy vizuális világok létrehozására, amelyek hagyományosan rendkívül költségesek és időigényesek lennének.
A technológia közben magát a gyártási folyamatot is átalakítja. Több feladat kerül a forgatás előtti szakaszba, az ügyfél pedig már jóval pontosabban láthatja, milyen eredmény várható. Egyes klasszikus stábfeladatok határa eltolódik, miközben új kompetenciákra, például erősebb informatikai háttérre van szükség.
Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebb ember dolgozik egy cégnél. Hidvégi Zoltán elmondása szerint náluk az AI megjelenése óta embereket is felvettek, miközben az átlagos projektek mérete és átfutási ideje csökkent. A munka gyorsabb és intenzívebb lett, az ügyfelek pedig sokkal érzékenyebbek arra, mi mennyibe kerül.
Az AI ugyanis az elvárásokat is átírja. Ha egy megrendelő úgy érzi, hogy egy módosítás csak egy újabb prompt kérdése, könnyen azonnali változtatásokat vár el. Hidvégi Zoltán szerint ez hasonló ahhoz, amikor az okostelefonok megjelenésével sokan úgy gondolták: ha az unokaöcsém is fel tudja venni, miért lenne bonyolult a professzionális videógyártás?
A technológiai váltás már a szakemberek helyzetében is megjelenik.
Hidvégi Zoltán elmondta, hogy olyan kreatív munkatárs is távozott tőlük, aki tudatosan nem akart AI-val dolgozni.
Egyre kevésbé fizetik ki ugyanis az ügyfelek a teljesen kézzel elkészített megoldásokat. Paradox módon azonban éppen ettől értékelődhet fel az ember: ha minden cég hozzáfér hasonlóan erős technológiához, önmagában az AI használata már nem jelent különbséget. A valódi versenyelőny az lehet, kinek jobb az ötlete, az ízlése és a kreatív látásmódja. Hidvégi Zoltán szerint középszerű ötletet az AI már nagyon gyorsan előállít, igazán eredeti, díjnyertes kreatív koncepcióval azonban más a helyzet.
A korlátokra az ügyfelek is ráéreznek. Az Umbrella Collective veszített már olyan munkát, amelyet egy másik csapat teljes egészében AI-val vállalt el. Volt azonban olyan megrendelő is, aki később visszatért hozzájuk, mert nem volt elégedett az eredménnyel.
A következő nagy kérdés már túlmutat a reklámiparon. Hidvégi Zoltán mégsem az AI visszaszorításában látja. Sokkal inkább abban, hogy a technológia átveszi a repetitív, idegölő feladatokat, miközben az emberek ideje és figyelme felszabadul arra, amitől egy tartalom valóban egyedi, kreatív és emberi lehet.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- Hol tart ma az AI a reklám- és filmgyártásban? (00:32)
- Rossz AI-reklámok és jó felhasználási módok (04:46)
- Költségek, automatizálás és új ügyfélelvárások (10:36)
- Mi maradhat az emberi kreativitásból? (17:08)
- Miért értékeljük másként az emberi és az AI-munkát? (25:06)
- Munkák, amelyeket az AI miatt veszítettek el (29:34)
- Mire kellene valójában használni az AI-t? (35:05)
A korábbi podcastjeinket itt hallgathatják meg.