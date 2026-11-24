A mesterséges intelligencia néhány év alatt kísérleti technológiából a reklám- és filmgyártás mindennapi eszközévé vált. A kezdeti lelkesedés után azonban a piac már nem mindenre akarja használni: egyre pontosabban látszik, mely feladatoknál jelent valódi előnyt, és hol rontja inkább a végeredményt. Erről beszélt A nagy AI-sztori új adásában Hidvégi Zoltán, az Umbrella Collective társalapítója és CEO-ja. Elmondása szerint a reklámiparban tavaly még szinte mindenki mindennel kísérletezett, mostanra viszont kezd letisztulni, mely területeken működik valóban az AI. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt nézhetik meg:

Az egyik legfontosabb különbség az egyedi alkotások és a tömegtermelés között húzódik. Ha egy film vagy kampány valóban különleges vizuális világot akar létrehozni, akár teljesen el is kerülheti az AI-t. A nagy mennyiségben készülő, gyorsan változó reklámanyagoknál viszont az idő és a költség miatt egyre nehezebb kihagyni a technológiát. Nem mindegy azonban, mire használják.

Hidvégi Zoltán szerint kifejezetten rossz döntés lehet AI-val helyettesíteni azt, aminek éppen az emberi érzelmekről és kapcsolatokról kellene szólnia.

Egy ilyen film erejét nem attól kapja, hogy mesterséges intelligenciával látványosabbá válik a háttér, hanem a valódi szereplők játékától. Ezzel szemben az AI jó eszköz lehet olyan jelenetek, átmenetek vagy vizuális világok létrehozására, amelyek hagyományosan rendkívül költségesek és időigényesek lennének.

A technológia közben magát a gyártási folyamatot is átalakítja. Több feladat kerül a forgatás előtti szakaszba, az ügyfél pedig már jóval pontosabban láthatja, milyen eredmény várható. Egyes klasszikus stábfeladatok határa eltolódik, miközben új kompetenciákra, például erősebb informatikai háttérre van szükség.

Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy kevesebb ember dolgozik egy cégnél. Hidvégi Zoltán elmondása szerint náluk az AI megjelenése óta embereket is felvettek, miközben az átlagos projektek mérete és átfutási ideje csökkent. A munka gyorsabb és intenzívebb lett, az ügyfelek pedig sokkal érzékenyebbek arra, mi mennyibe kerül.