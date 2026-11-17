A mesterséges intelligencia már nem pusztán új eszköz a reklámiparban. Egyre inkább azt is meghatározza, hány ember dolgozik egy kampányon, mennyi idő alatt készül el, mennyibe kerül, és milyen tudásra lesz szükség egy reklámügynökségnél. Erről beszélt A nagy AI-sztori új adásában Zováthi Domokos, a Világgazdaság újságírója, aki több hazai reklámpiaci szereplővel és vezetővel készített interjút az AI terjedéséről. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.

A teljes adást itt nézhetik meg:

A megkérdezettek hozzáállása nem mindenben volt azonos, egy ponton azonban Zováthi Domokos szerint egyértelmű volt az összhang: aki nem mozdul el a mesterséges intelligencia használata felé, hosszabb távon komoly versenyhátrányba kerülhet. A változás nagyságrendjét egy konkrét példa mutatja meg igazán. Az egyik szereplő korábban 50-60 fős stábbal készített el egy nagy reklámkampányt. Egy új munkánál viszont már hat, AI-val dolgozó szakember készítette el a teljes kampányt két hét alatt, nagyjából a korábbi költség tizedéből.

A megtakarításnak ugyanakkor van munkaerőpiaci oldala is. A drága AI-szoftverek azért lehetnek gazdaságosak, mert olyan feladatokat vesznek át, amelyeket korábban jóval több ember végzett.

Bizonyos szakemberek munkája eltűnhet, miközben felértékelődhetnek azok, akik speciális AI-tudással rendelkeznek.

Az egyik legérdekesebb probléma azonban nem is feltétlenül a jelenlegi állások elvesztése, hanem a szakmai utánpótlás. A reklámiparban eddig számos egyszerűbb, időigényes feladatot junior munkatársak végeztek. Ezek közé tartozhat például egy videó részletes szkriptelése vagy más rutinszerű szöveges munka. Az AI ezek jelentős részét már képes átvenni.

Csakhogy a juniorokból lesznek később a senior szakemberek: több piaci szereplő is jelezte ezt a problémát: ha eltűnnek azok a belépő szintű munkák, amelyeken a pályakezdők tapasztalatot szereznek, néhány év múlva kérdésessé válhat, honnan érkezik majd a tapasztalt munkaerő.