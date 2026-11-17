A nagy AI-sztori: a reklámipar már nem kerülheti meg az AI-t – aki lemarad, kimarad
A mesterséges intelligencia már nem pusztán új eszköz a reklámiparban. Egyre inkább azt is meghatározza, hány ember dolgozik egy kampányon, mennyi idő alatt készül el, mennyibe kerül, és milyen tudásra lesz szükség egy reklámügynökségnél. Erről beszélt A nagy AI-sztori új adásában Zováthi Domokos, a Világgazdaság újságírója, aki több hazai reklámpiaci szereplővel és vezetővel készített interjút az AI terjedéséről. A podcast állandó szakmai vendége Aczél Petra kommunikációkutató, a Széchenyi István Egyetem professzora.
A teljes adást itt nézhetik meg:
A megkérdezettek hozzáállása nem mindenben volt azonos, egy ponton azonban Zováthi Domokos szerint egyértelmű volt az összhang: aki nem mozdul el a mesterséges intelligencia használata felé, hosszabb távon komoly versenyhátrányba kerülhet. A változás nagyságrendjét egy konkrét példa mutatja meg igazán. Az egyik szereplő korábban 50-60 fős stábbal készített el egy nagy reklámkampányt. Egy új munkánál viszont már hat, AI-val dolgozó szakember készítette el a teljes kampányt két hét alatt, nagyjából a korábbi költség tizedéből.
A megtakarításnak ugyanakkor van munkaerőpiaci oldala is. A drága AI-szoftverek azért lehetnek gazdaságosak, mert olyan feladatokat vesznek át, amelyeket korábban jóval több ember végzett.
Bizonyos szakemberek munkája eltűnhet, miközben felértékelődhetnek azok, akik speciális AI-tudással rendelkeznek.
Az egyik legérdekesebb probléma azonban nem is feltétlenül a jelenlegi állások elvesztése, hanem a szakmai utánpótlás. A reklámiparban eddig számos egyszerűbb, időigényes feladatot junior munkatársak végeztek. Ezek közé tartozhat például egy videó részletes szkriptelése vagy más rutinszerű szöveges munka. Az AI ezek jelentős részét már képes átvenni.
Csakhogy a juniorokból lesznek később a senior szakemberek: több piaci szereplő is jelezte ezt a problémát: ha eltűnnek azok a belépő szintű munkák, amelyeken a pályakezdők tapasztalatot szereznek, néhány év múlva kérdésessé válhat, honnan érkezik majd a tapasztalt munkaerő.
Közben maguk az ügyfelek elvárásai is változnak. Ha tudják, hogy egy feladatot AI-val gyorsabban és olcsóbban is el lehet végezni, könnyebben kérnek rövidebb határidőt vagy nagyobb mennyiségű tartalmat. Sőt, megjelenhet az a gondolat is: ha egy ingyenes AI-eszközzel én magam is tudok valamit készíteni, miért fizessek érte egy ügynökségnek? Ez azonban nem jelenti azt, hogy minden AI-val készült reklám egyszerű vagy olcsó. Komoly kampányokon AI-specialisták, grafikai és informatikai szakemberek dolgozhatnak heteken keresztül, drága professzionális eszközökkel. Az AI tehát nem feltétlenül tünteti el a szakértelmet – inkább átalakítja, milyen szakértelemre van szükség.
Zováthi Domokos szerint
a legtöbb reklám várhatóan hibrid marad: valódi felvételek és AI-val készített vagy módosított elemek keverednek majd.
A technológiai fejlődés sebességét azonban a szabályozás nehezen követi. Miközben a cégek hónapról hónapra új eszközöket építenek be a működésükbe, a jogalkotás ennél jóval lassabban reagál.
A reklámipar így egyfajta tesztlaborja lehet annak, ami hamarosan más kreatív területeken is megtörténhet. A kérdés már egyre kevésbé az, hogy megérkezik-e az AI. Inkább az, hogy egy szakma hogyan alakítja át úgy a saját működését, hogy közben ne veszítse el azt az emberi tudást, amelyből később a következő generáció szakemberei megszülethetnének.
Részletek a beszélgetés tartalmából:
- AI a magyar reklám- és kreatíviparban (00:31)
- Mesterséges reklámok vs. emberi munka (05:56)
- 50-60 ember helyett hat AI-szakember (08:32)
- Munkahelyek, juniorok és a szakmai utánpótlás veszélye (10:30)
- Hol terjed leggyorsabban az AI a reklámpiacon? (14:09)
- Átképzés és az AI-val dolgozó új szakemberek (18:05)
- Verseny, kreativitás és a hibrid reklámok (22:34)
- Mennyibe kerül az AI-reklám, és merre tart a piac? (28:23)
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