Az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat elfogadása esetén lehetőség lesz egy mezőgazdasági gazdaság egészben, egy egységként történő átadására. Ekkor a gazdasághoz kapcsolódó összes elem – így a termőföld, az egyéb ingatlanok és ingóságok, vagyon értékű jogok, társasági részesedések – egyetlen szerződés alapján kerülhet új tulajdonosához. Ennek érdekében új jogintézményként megjelenne a gazdaságátadási szerződés.

A magyar mezőgazdaság jövője szempontjából alapvetően fontos a generációs ügyek kezelése, az agrárnemzedék-váltás gördülékenyebbé tétele – áll a javaslat indoklásában –, mert a biztonságos élelmiszer-termelést veszélyeztetheti, ha a gazdaságok utódlása nem vagy nem megfelelően megy végbe. Jelenleg rengeteg tényező nehezíti a sikeres generációváltást.

Fotó: FÖLDI D. ATTILA / VG

A gazdaságátadás lehetőségének megteremtése már csak azért is rendkívül időszerű, mert a KSH adatai szerint 2010 és 2020 között a 65 év alatti gazdálkodók aránya 72 százalékról 65 százalékra csökkent, az egyéni gazdálkodók 35 százaléka tehát 65 éves vagy idősebb, további 25 százalékuk 55 és 64 év között van, a 40 év alattiak aránya pedig csupán 18 százalék – mondta egy minapi konferencián Győrffy Balázs, a törvényjavaslat kidolgozásában részt vevő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.

Elérkezett tehát a generációváltás ideje, de a megvalósítása azért is nehéz, mert nincs meg a hazai kultúrája. Jelenleg csak elhalálozás esetén adnak át gazdaságokat, és hiányoznak az élők közötti átadás jogszabályi feltételei.

E feltételeket teremtené meg az agrárgazdaságok átadásáról szóló törvényjavaslat. Az indoklás szerint a mezőgazdasági őstermelők mező- és erdőgazdálkodásának folytatása érdekében és eredményeképpen egy egyedi vagyon jön létre, amelynek ebben a formában nagyobb az értéke az egyes vagyonelemek összességénél, és ez a vagyon elkülönül a gazdálkodó magánvagyonától. Ezt a gazdaságot mint vagyont részben a termőföldek átruházásának sajátos szabályai miatt, részben a gazdaságot alkotó elemek összetettsége miatt egyedi szabályok jellemzik, és a javaslat szerint e sajátos rendelkezések indokolják, hogy az agrárgazdaságot önálló szerződésben lehessen átadni.

A tervezet szerint fontos és a gazdaságátvevők körének szűkítését jelentő szabály lenne, hogy a gazdaságátadónál legalább 10 évvel fiatalabbnak kell lenniük, a gazdaságátadóval hozzátartozói láncolatban vagy legalább hét éve munkavégzésre irányuló jogviszonyban kell állniuk.

Mivel egy gazdaság értékét az egyes vagyonelemei mellett a gazdálkodó tudása és kapcsolatrendszere is alkotja, a javaslat – a generációváltás sikere érdekében – megteremti a gazdaságátadó ismereteinek átadását lehetővé tevő együttműködés feltételeit is. Eszerint legfeljebb öt évre vállalhatnak együttműködést. A gazdaságátadási szerződésben meg kell határozni a gazdaság működtetése költségeinek megosztását, aminek alapján az eredményből is részesülnek. A jogszabály az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért az elfogadásához az országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.