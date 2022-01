A magyar kormány 2021. december 30-án nyújtotta be a 2023–2027-es időszak agrár-élelmiszeripari támogatásait magában foglaló KAP (Közös Agrárpolitika) stratégiai tervet az Európai Bizottság számára. A stratégiai tervezési munka 2019 nyarán kezdődött, amelyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) is aktív szerepet vállalt – közölte a köztestület. A NAK delegált együttműködő szervezetként vett részt a tervezési munkacsoportok tevékenységében, mindemellett

két társadalmasítási kör lebonyolítójaként bevonta az ágazat szereplőit, a kamarai tagokat is a folyamatba.

A tervezés során a kamara – az Agrárminisztériummal összhangban – kiemelten fontosnak tartotta, hogy olyan fórumokat hozzon létre, ahol a NAK tagjai számára lehetőség nyílik véleményük kinyilvánítására és tapasztalataik megosztására, tekintettel arra, hogy ők lesznek a támogatások felhasználói – hívta fel a figyelmet közleményében a kamara.

Fotó: Imre György/Békés Megyei Hírlap

Mint írták, az eddigi agrártámogatási rendszerrel ellentétben az új stratégiai terv együtt kezeli az I. és II. pilléres forrásokat. A tervezéskor igen pozitív hatása volt a kormány 2021. januári határozatának, amely szerint 2021-től kezdődően rendkívül nagy, az egész unióban egyedülálló mértékű, 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást biztosít a vidékfejlesztési forrásokhoz. Ennek és a pillérek közötti átcsoportosításnak köszönhetően

2027-ig az I. pillérben 3400 milliárd forint áll a magyar termelők rendelkezésére,

míg a vidékfejlesztési támogatások esetében 2853 milliárd forint lehívása válik lehetővé 2023-tól, az átmeneti időszakban elérhető mintegy 1500 milliárd forinton túl.

A tervezési folyamat során a NAK és az együttműködő szakmai szervezetek mindent megtettek azért, hogy a hazai agrár-élelmiszeripar jövőjét nagyban meghatározó intézkedések maximálisan a szektor képviselőinek igénye szerint alakuljanak, és ebben a szaktárca is partner volt. A már jól ismert jogcímek mellett a stratégiai tervben számos új beavatkozás is szerepel, amelyek egyedülálló lehetőséget nyújtanak a hazai agrár-élelmiszeripar szereplőinek fejlesztési elképzeléseik megvalósításához. Ebben a NAK is hathatós segítséget kíván adni, hiszen a 2023-tól induló támogatási rendszerben minden gazdálkodónak egyénileg kell eldöntenie, hogy mely támogatási lehetőségeket tudja leginkább kihasználni.

Ebben a falugazdászok tudnak segítséget nyújtani.

A kamara számos tájékoztató rendezvény megtartását is tervezi, hogy tagjai minél több információt kapjanak a stratégiai terv tartalmáról és az éppen aktuális pályázati lehetőségekről.