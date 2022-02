Egész Európa csirkealapanyag-hiánytól szenved – mondta a VG-nek Bárány László, a Master Good Kft. tulajdonosa. A legnagyobb volumenben hizlalt előállított baromfifajnál a létszámcsökkenés oka, hogy a magas költségek miatt kevesebb csirkét telepítettek, így a néhány hónappal ezelőtt még létező készletnyomás nem csak enyhült, de némi űr is keletkezett.

Kockás füzetben is könnyen kiszámolja a termelő, hogy a jelentősen megemelkedett gáz-, villamos energia- és takarmányárak, valamint a megemelt munkabérek mellett nem tud kijönni abból az árból, amennyit a feldolgozó meg tud fizetni a csirkéért. A feldolgozók – bennünket is beleértve – pedig nem azért nem fizetnek 450 forintot az élő csirkéért, mert nem szeretnénk, vagy mert annyira profitéhesek, hanem mert nem tudják az ilyen felvásárlási ár melletti rentábilis, szükséges mértékben megemelni átadási áraikat

– magyarázta Bárány László. Felidézte, hogy egy évvel ezelőtt 245 forint volt a csirke felvásárlási ára, ami egyfajta komfortérzetet adott a termelőnek, a feldolgozónak, a kereskedőnek, és még a fogyasztónak is. A kilónkénti 365 forintos felvásárlási árról szóló ajánlatukra viszont most azt mondja a termelő, hogy köszöni, inkább nem telepíti be a csirkét. Megvárja a májust, amikor a mostanihoz képest feleződik a fűtési költsége.

Fotó: Rosta Tibor / MTI

Ezt a helyzetet tetézik madárinfluenza miatti telepítési korlátozások – ami Magyarországon kívül egy sor európai baromfitermelőt is érint –, így jön ki, hogy hiányzik 20 százalék élő csirke a szokásos évi mennyiséghez képest.

Ezzel együtt is létezik egy határ, amelynél nagyobb áremelést nem tudnak kicsikarni a kereskedőktől, és amennyit sikerült elérni, az nem elegendő arra, hogy olyan árat fizessenek az élő csirkéért, amelyiken már megtérül a rekord magas tápár, munkabér és energia.

Pedig bő két hónap alatt nem is keveset sikerült elérniük: Bárány László szerint decemberben eleje óta körülbelül 20–22 százalékkal emelték meg átadási áraikat, de még ez sem fedezi a költségnövekedéseiket, amihez viszont további 10-12 százalékos áremelésre lenne szükség. Ráadásul egy-egy ilyen árnövelés végrehajtása beletelik másfél hónapba is.

A tavalyi év mindenesetre azzal telt, hogy a feldolgozók megpróbálták utolérni költségnövekedéseiket, és ez folytatódott idén is: az Agrárközgazdasági Intézet adatai szerint 2022 első öt hetében a csirkemellfilé feldolgozói értékesítési árát 23, a csontos csirkemellét és a csirkecombét pedig 42-42 százalékkal sikerült megemelniük 2021 azonos időszakáéhoz képest.