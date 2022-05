Magyarország élen jár a vetőmagexportban, és egyike a világ tíz legfontosabb vetőmag-előállító országának – jelentette ki Nagy István agrárminiszter a magyar Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és kirgiz partnere közötti együttműködési megállapodás aláírásán. A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország számára az élelmiszer-gazdaság a nemzetgazdaság egyik meghatározó stratégiai ágazata.

A koronavírus-járvány és a háború világosan megmutatta, hogy mennyire fontos az élelmiszer-termelés biztonsága. Évszázados tapasztalatunk, hogy a magyar agrárium csak akkor tudja megőrizni és javítani a versenyképességét, ha folyamatosan fejleszti a növénytermesztés számára kiváló alapanyagot biztosító genetikai alapokat is. Mint hangsúlyozta, a növénynemesítés az egyik legfontosabb befektetés, amelynek eredménye hosszú távon is biztosíthatja gyermekeink számára is az egészséges zöldségeket és gyümölcsöket. Szerencsére van mire alapoznunk, hiszen hazánkban több mint 140 éves a vetőmag-minősítés intézményrendszere, a magyar kutatók, növénynemesítők kivételes szakmai tudással rendelkeznek – fejtette ki Nagy István.

A vetőmagágazat fontosságát jól mutatják a számok is: Magyarországon több mint 900 intézmény és vállalkozás foglalkozik vetőmag-nemesítéssel és -előállítással. Szakembereink évente százezer hektár feletti területen dolgoznak azért, hogy több mint 500 millió dollár értékű minőségi vetőmagot állítsanak elő. „Legfőbb célunk, hogy a kutatás, a fejlesztés és az innováció a növénynemesítés területén is tovább folytatódjon. A genetikai változatosság védelme a hazai mezőgazdaság jövője szempontjából elengedhetetlen, mert ez jelenti az alapját az új, a változó körülményekhez alkalmazkodni képes fajták nemesítésének” – hívta fel a figyelmet a miniszter.

Nagy István példaértékűnek nevezte a magyar Vetőmag Szövetség Szakmaközi Szervezet és a kirgiz vetőmagszövetség közötti megállapodást. A magyar vetőmag jó választás, mert Magyarország elkötelezett a génmódosítással szemben és a nemesítés mellett. Minden egyes vetőmag mögött óriási kutatómunka és tapasztalat áll – tette hozzá.