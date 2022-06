A környezet és az éghajlat változása miatt az élőlények minden korban vándoroltak, hogy a számukra leginkább megfelelő feltételek mellett tudjanak élni. Ez nem csak az állatvilágra, hanem a növényekre is igaz. A globális felmelegedés és a szélsőséges éghajlatváltozás miatt a növénykultúrák elkezdtek észak felé vándorolni. Ez egy hosszadalmas folyamat, de hatásait már Magyarországon is érzékelhetjük. Az átlag hőmérséklet és a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása miatt a málna már csak kiskerti környezetben termelhető, nagy földeken szinte lehetetlen a gyümölcs termesztése.

Eközben Lengyelországban a feltételek pont úgy változtak, hogy a málna számára kiváló környezet jött létre, így ma leginkább lengyel málnával találkozhatunk a boltok polcain.

Fotó: Péller András / VG

Hasonló a helyzet a kávéval, vagy például a kakaóval is. A trópusi és mediterrán térségekben a felmelegedés hatására túlságosan nagy forróság lett ezeknek a növényeknek. Két lehetséges megoldás van ez ügyben. Vagy fokozatosan északra költöztetik a termőterületeket, ami azzal jár, hogy például Braziliában több esőerdőt kell kipusztítani, vagy a világ kevesebb kávét fogyaszt. Természetesen vannak más praktikák is, amivel lehet segíteni a problémán, de hosszú távon kifejezetten fontos, hogy globálisan visszafogjuk az üvegházhatású gázok kibocsátását. Kis Anna, az ELTE TTK FFI Meteorológiai tanszékének tudományos munkatársa elmondta, hogy amikor

a Föld eléri a 4 fokos hőmérsékletemelkedést, akkor már Norvégiában sem lesznek megfelelő feltételek bármilyen mezőgazdasági növény termesztésére. Ez egy szélsőségesen rossz forgatókönyv, de tudomásul kell venni, hogy ez sincsen kizárva. A cél továbbra is az, hogy a globális felmelegedés ütemét 1,5 fokon tartsa az emberiség.

Fotó: Shutterstock

A kávéhoz és a kakaóhoz hasonlóan érzékeny növény például az olívabogyót adó olajfa is. A mediterrán térségben honos növény kultúra számára is egyre nagyobb a hőség, illetve a z éves csapadék eloszlás sem kedvez neki.

Kis Anna elmondta, hogy az éghajlatváltozásnak csak az egyik tünete az egyre melegebb idő. Problémát jelent még a csapadék mennyiségének és eloszlásának változása is. Az olíva például rosszul viseli az egyszerre nagy tömegben lehulló esőt, amit aztán hosszú szárasság követ. A fokozatos szétoszlása a csapadéknak számos növény esetében fontos. Ide lehet sorolni a szél változását is, ami szintén árthat egyes fajoknak. Ahogyan a krumpli vagy a málna lassan elköltözött Magyarországról Lengyelországba, úgy érkezhetnek új növények majd hazánkba is. A hazai éghajlati viszonyok például már kiválóak a füge számára, de a kivi is egyre gyakrabban megjelenik a kertekben. Amennyiben ezen az úton haladunk tovább évek múlva eltűnhetnek a kertek végéből a cseresznyefák és olívabogyó szüretre indulhat a magyar a nyári hónapokban.