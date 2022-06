Az elmúlt év az agrárgéppiacon is kihívásokkal teli volt, ennek ellenére tavaly újabb rekord született, a mezőgazdasági gép- és alkatrészforgalom átlépte a 300 milliárd forintot – írja jelentésében az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). A szeszélyes időjárás és a járványhelyzet mellett jelentős gyártói áremelésekkel, a gyakori és kedvezőtlen euró-forint árfolyamváltozások árdrágító hatásával is számolni kellett, valamint a szállítási, gyártási és alkatrészellátási nehézségek okoztak fennakadásokat. Az AKI szerint a gépeknél és az alkatrészeknél tapasztalható áremelkedés hosszabb távon fennmarad.

Fotó: Für Henrik / Békés Megyei Hírlap

A tavalyi rekord után biztatóan indult ez az év is: az intézet összesítése szerint az egyéni gazdaságok és a társas vállalkozások az idei első negyedévben 62,2 milliárd forint értékben vásároltak új mezőgazdasági gépeket és eszközöket.

Ez a forgalom, a néhány területen történt mennyiségi visszaesés ellenére, 50 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat.

A gazdálkodók 20,3 milliárd forintot fordítottak alkatrészekre, ami pedig 38 százalékos növekedés a bázisidőszakhoz képest.

A mezőgéppiac legfontosabb szegmense a traktor. Az egy évvel korábbi időszakhoz képest 95-tel több, azaz 871 új kerekes traktor frissítette a gépparkot 24,2 milliárd forint értékben. A legnagyobb részarányt képviselő 50–100 lóerős könnyű univerzális traktorokból 2 százalékkal kevesebbet adtak el, míg a 260 lóerő fölötti traktorok értékesített mennyiség 73 százalékkal növekedett.

Az öntözőgépek eladása is megugrott, az első negyedévben 1,5 milliárd forint értékben értékesítettek lineáris, körforgó rendszerű, csévélődobos és csepegtető öntözőberendezéseket, míg egy évvel korábban ez 1,1 milliárd forint volt.

Egyértelmű, hogy a mezőgazdaság digitális átállását célzó és az állattenyésztés gépeinek beszerzését segítő pályázatok pozitív hatással voltak a gépbeszerzésekre – mondta a VG-nek Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetsége (Megfosz) elnöke, az Axiál Kft. tulajdonos-ügyvezetője. A Kavosz által biztosított hitelprogramok, és az NHP „utolsó lökései” szintén benne voltak a forgalomnövekedésben, illetve az emelkedő kamatok is e támogatott források felé terelték a gazdálkodókat.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy az árak legalább 15 százalékkal növekedtek, de az első negyedéves adatok darabszámban is bővülést mutatnak – hívta fel a figyelmet a Megfosz-elnök.

Ugyanakkor arra nem számít Harsányi Zsolt, hogy alábbhagy a lendület, szerinte a második negyedév is hasonlóan alakulhat, mint az első, sőt, a harmadik negyedévet illetően is optimista. Aztán pedig sok múlik majd azon, hogy milyen lesz a termés és a terményárak, illetve milyen eredményt tudnak elérni a gazdák. A későbbiekben pedig fékező hatású lehet az is, hogy az emelkedő kamatteher mellett elővigyázatosabbak a mezőgazdaságból élők.