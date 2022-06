A Grand Tokaj Zrt. tavaly szerény mértékben, de növelte a nettó árbevételét: 22,56 millió forinttal 2,68 milliárd forintra. Veszteséges maradt a társaság, de az előző éveknél kisebb mértékben: a 2019-es és 2020-as 950,1, illetve 706,1 millió forintos negatív eredmény után 2021-et 680,8 milliós mínusszal zárta.

A belföldi termékértékesítés 85 millió forinttal hozott többet a konyhájára az egy évvel korábbinál, és 1,343 milliárd forintra nőtt. Ezen belül

a palackos borok forgalma 272,4 millió forinttal volt nagyobb, a hordós terméké pedig 120,5 millió forinttal kisebb, mint 2020-ban.

Az egyéb tevékenység árbevétele 9,2 millió forinttal csökkent 2020-hoz viszonyítva, alapvetően a külső partnereknek végzett bérpalackozás és bérfeldolgozás csökkenése miatt.

Fotó: Szabó Miklós

A társaság exportbevétele 62,4 millió forinttal 1,34 milliárd forintra esett, a belföldi árbevétel kevesebb mint 3 millió forinttal, de ismét meghaladta az exportét. Az exportbevétel elsősorban a palackos borok külföldi értékesítésének 63,2 millió forintos visszaesése miatt csökkent. Az uniós piaci eladásokból 6,4 százalékkal kisebb bevétel keletkezett.

A Grand Tokaj vissza nem térítendő forrásként agrártermelési támogatás jogcímen 3,685 milliárd, agrárkörnyezetvédelmi támogatásként 1,27 milliárd, egyéb költségvetési támogatásként 4,85 milliárd, OEP-költségtérítésként pedig 265 millió forintot kapott. Az összesen 10,07 milliárd forint támogatás 12,217 milliárd forinttal kevesebb a 2020-asnál.

A Grand Tokaj Zrt.– korábbi nevén Tokaj Kereskedőház Zrt. – 1993-ban alakult, és tavaly július 31-ig az egyetlen olyan, száz százalékban állami tulajdonú társaságként működött, amelynek fő profilja a szőlőtermesztés és -felvásárlás, valamint a borkészítés.

Tulajdonosa tavaly augusztus 1-jétől a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány.

Ekkortól változott a társaság alapszabálya is, és a korábbi igazgatóság és felügyelőbizottság helyett egy – a vezérigazgatóval együtt a társaság működéséért felelős – ügydöntő felügyelőbizottságot hoztak létre. Változott a Grand Tokaj vezérigazgatójának személye is, a posztot Goreczky Gergely helyett ez év január 1-jétől Rábai László tölti be.