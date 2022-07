Idén is szervestrágya szórást fog tartani a Gyermelyi Vállalatcsoport Növénytermesztési Ágazata - írta meg a Budapest Környéke a cég közleményére hivatkozva. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez ismét kínzó bűzt jelenthet a főváros budai és óbudai kerületeinek egy részén, illetve az agglomerációban. A gyermelyi földjei Budapesttől légvonalban nagyjából 20 kilométerre vannak nyugat felé.

Ez azt jelenti, hogy a Zsámbéki-medencét szinte biztosan be fogja teríteni a trágyaszag.

Az Időkép előrejelzése szerint kedden nyugati széllel fog érkezni egy kisebb lehűlés, ami azt jelenti, hogy a bűzt be be fog sodródni a fővárosba.

Próbálják szagtalanítóval orvosolni a helyzetet

A vállalatcsoport marketingese, Bokros Gábor még 2021-ben elmondta, hogy a cég egy La. Biofog 400 EVO nevű szagtalanító berendezéssel próbálja mérsékelni a trágya szagának a terjedését - erről az Agroinform írt. Ez egy hóágyúhoz hasonló gép, ami vízben oldott speciális anyagot permetez a tárgyázás területére, ami megköti a szagmolekulákat.

Fotó: Laufer László

Sokan emlékezhetnek rá, hogy először 2019. augusztus elején lehetett nagyon erős trágyaszagot érezni Budán, Óbudán és a környező agglomerációs településeken. Az akkori nagy meleg még fokozta is a bűzt. A nyugati szél akkor is besodorta a fővárosba a szagot, amit még az akkor zajló Sziget fesztiválon is érezni lehetett. Fontos, hogy a 2019-es esetnél annyi biztos, hogy trágyázás miatt árasztotta el a bűz a környéket, de fontos, hogy akkor nem derült ki, hogy melyik cég okozta a problémát. Akkoriban a Budaörs polgármestere és a katasztrófavédelem is nagy erőkkel, még helikoptereket is bevetve kereste a szag forrását.