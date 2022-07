Jelenleg az energiaárak emelkedése és az aszályhelyzet borzolja a piacokat – mondta bevezetőjében Hollósi Dávid, az MKB Bank Nyrt. és Takarékbank Zrt. agrár- és élelmiszeripari üzletág ügyvezető igazgatója. Ennek megfelelően előző értékéhez képest romlott az index is: az idei második negyedévben 30 pontot ért el a 48 pontos skálán, 1,1 pontos a csökkenés az első negyedévi 31,1 ponthoz képest. Éves összevetésben a visszaesés 2,1 pont.

Fotó: Vémi Zoltán

Az index értékében a 35 pont tükrözi az egyensúlyi helyzetet, az enyhe bizakodó hangulatot. A Takarék AgrárTrendindex első, 2020-as első negyedévi értéke 26,9 volt, idén az első negyedévben 31,1, a második negyedévben pedig már csak 30 volt. „A csökkenés nem drasztikus, nem jelent katasztrófahelyzetet, de jelzésértékű” – kommentálta az értéket Hollósi Dávid. A helyzetet mindenesetre jól jellemzi, hogy az index értéke egyetlen termékpályán sem éri el az egyensúlyi 35 pontot.

Veszélyben a kukoricatermés is

A szántóföldi növénytermesztés a „bezzeg kategóriából” elindult lefelé – mutatot rá az ügyvezető igazgató. Kelet-Magyarországon az aszály miatt 20-30 százalékos a terméskiesés, ami viszont egyes esetekben üzemi szinten elérheti az 50-80 százalékot is. Elsősorban az alföldi területek szenvedik meg a szárazságot, már Észak-Magyarországon is megjelentek a krónikus vízhiány tünetei, de ha július végéig, augusztus elejéig nem esik jelentős mennyiségű csapadék, a kukorica- és a napraforgótermelők is hatalmas kiesésekkel számolhatnak.

Az állati termékpályákon a most előállított élelmiszereket még a jelenleginél olcsóbb gabonából készült takarmányt feletetve állították elő – hívta fel a figyelmet az ügyvezető igazgató.

A mostani gyenge termés beárazódik a takarmányokba, ez pedig végigsöpör az élelmiszer-termékpályán

– tette hozzá. Az állattenyésztők és az állati terméket feldolgozók költségnövekedése a villamos energia drágulása miatt is jelentős. Az állattenyésztésben a tejtermékpálya kilátásai a legbiztatóbbak, amit az magyaráz, hogy a tehenészetek a felhasznált takarmány felét maguk termelik meg – magyarázta. Javítja a hazai tejtermelők piaci helyzetét az is, hogy az EU-ban hiány van tejből, ugyanakkor a nagy melegben apadt a tehenek tejhozama.

Az index eddigi történetében 30,5 pont volt az átlag, és érdekes módon a baromfiágazat kullog a sor végén, amit Hollósi Dávid úgy magyarázott, hogy ami a baromfiszektor előnye, az a hátránya is, jelesül, hogy gyorsan tud reagálni a változásokra – ez pedig gyorsan mozgatja a várakozásokat.

Nagy kincs a termálvíz

A Takarék AgrárTrend Indexben vizsgált termékpályák közül 2022 második negyedévében a hajtatott zöldségeket termesztő kertészetek adták a leginkább pozitív, átlag feletti helyzetértékelést. A geotermikus energia felhasználása miatt Magyarországnak itt komparatív előnye van, a termálvízzel fűtött üvegházakban most alacsonyabb az önköltség, mint a versenytársaknál, akiknél általában földgázzal biztosítják a hőt. Ha valamikor, akkor most elő kell jönnie ennek a versenyelőnynek – mondta Hollósi Dávid. A gyümölcstermesztőket idén nem sújtották jelentős fagykárok, de a hűtőházak rendkívül nagy energiafogyasztók, a feldolgozás során pedig gázt is használnak.

A szőlő- és borágazatban meghatározza a kilátásokat, hogy az ültetvények nincsenek rossz állapotban, mivel a szőlő kevésbé érzékeny az aszályra, de az évjárat milyensége a harmadik negyedévben dől el. Jellemző ugyanakkor az ágazati szereplőkre, hogy félnek a recessziótól, mivel a borfogyasztás – különösen a magasabb minőségi szegmensben – érzékeny a jövedelemcsökkenésre.

Vége a békeéveknek

Az élelmiszerárakban a háború hatásait majd 2022 utolsó negyedévében kezdjük el érezni, most még a Covid-válság következményei mutatkoznak meg – vélekedett Héjja Csaba, az MKB Bank és a Takarékbank agrár- és élelmiszeripari üzletág stratégiai elemzője.

Pedig az élelmiszerárak még soha nem jelentettek akkora terhet egy háztartásnak, mint most.

Úgy véli, ez a piaci helyzet egy második zöldforradalmat indukál, a fogyasztókat pedig takarékoskodásra, észszerű vásárlásra, az élelmiszerpazarlás megszüntetésére ösztönzi. Az élelmiszerárakban a háború hatásait majd 2022 utolsó negyedévében kezdjük el érezni, egyelőre a Covid-válság hatásai mutatkoznak meg – emelte ki.