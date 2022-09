A francia borok nemzetközi hírneve mögött évszázadok hagyományai állnak, ám a klímaváltozás sok szempontból változásokat kényszerít ki a kialakult gyakorlatokon. Az ország szőlészeti és borászati szabályai is rendkívül szigorúak, hogy megőrizhető legyen a borok minősége.

Fotó: David Silverman / Getty Images

A borászok a világszerte egyik legnagyobb melegedésen keresztül menő Bordeaux-i régióban, ahol a világ talán legismertebb borai készülnek, ezért kénytelenek az erdőtüzek, az aszály és a túlzott hőség ellen is védekezni. Az idei évben a szabályok engedélyezték a szőlők öntözését is a térségben, noha ez általában tilos szokott lenni.

Sokan próbálkoznak fák ültetésével is, amely javítja a talaj vízmegtartó képességét és az eróziót is gátolja.

A Bordeaux-i és más francia borokat szabályozó szervezet a közelmúltban hat új szőlőfajtát engedélyezett a területen, ebből négy vörös – Arinarnoa, Castets, Marselan, és Touriga Nacional – és kettő fehér – Alvarinho és Liliorila. Mindegyik fajtát hőség és aszálytűrő képessége miatt választották, miután a Földközi-tenger medencéje a globális, 1,1 fokos átlagnál nagyobb mértékben, másfél fokkal melegedett az ipari forradalom előtti szinthez képest – írja a The Wall Street Journal.

A borszőlő pedig kifejezetten érzékeny az időjárás alakulására, hiszen a napfény hatására érik meg a szőlő és nő annak a cukortartalma is. Azonban a túl sok napsütés megégetheti a szemeket és a túl sok cukrot tartalmazó szőlőkből túlságosan sok alkoholt tartalmazó borok születnek, felborítva annak egyensúlyát.

A borkedvelők szerint

a legjobb italok a borszőlők északi termőterületének határán születnek,

így egyre több francia borász gondolkodik abban, hogy északabbra, a korábban borkészítéshez túl hűvös Normandia és Bretagne területén szerezzen földeket. Azonban a borok címkézése szempontjából problémás lehet, hogy ezeket már nem lehet a jól bejáratott bordói néven eladni.

Az idei, szokatlanul meleg időjárás hatására a szüret ideje is korábban kezdődik, így számos területen az már be is fejeződött. Languedoc-Roussillonban már július végén megkezdődött a betakarítás, míg Korzikán augusztus elején kezdték meg, hetekkel korábban a megszokottnál.

A birtokosok igyekeznek a szőlőcserjék közé fákat ültetni, de a szőlők között birkákat is legeltetnek, hogy így trágyázzák a növényeket. Mások a tőkék sűrűségét igyekeznek megváltoztatni, de jó ötlet lehet a fajták számának növelése is, hiszen így mindig lehet olyan típus, aminek kedvez az időjárás.

Az ország északi, Champagne régiójában ugyanakkor a szőlőtermelők remek évről számoltak be, mondván, ők is érzik a klímaváltozás hatását, ám ez számukra még nem negatív jelenség.