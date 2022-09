Eredményes az az egyezség, amelyet a kormány kötött a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségével (Magosz), amit az is jelez, hogy a jelenlegi uniós ciklusban az agrárium történelmi támogatáshoz jut a nemzeti kiegészítés 17,5 százalékról 80 százalékra emelésével – mondta a közgyűlésen Nagy István agrárminiszter. Az uniós forrásokkal együtt így a támogatásra fordítható összeg megháromszorozódik, ami nemcsak lehetőség, hanem felelősség is, hiszen ha ezzel sem sikerül modernizálni az ágazatot, akkor semmivel – tette hozzá.

Fotó: Csapó Balázs / Kisalföld

A miniszter beszélt a koronavírus, az állatbetegségek, az aszály, a magas takarmány-, műtrágya- és növényvédőszerárak okozta kihívásokról, amelyeket tovább tetézett az orosz–ukrán háború az elhibázott szankciókkal. A magyar agrárium azonban bizonyította, hogy válságálló, a gazdák pedig számíthatnak a kormány támogatására. Ezek eredményeként Magyarországon a lakosság élelmiszer-ellátása és az ország élelmiszer-önrendelkezése biztosított – nyomatékosította.

Reményei szerint hamarosan sor kerül Magyarország KAP-stratégiai tervének elfogadására. Mint mondta, Brüsszellel sok vitájuk volt, és azért küzdöttek, hogy minél inkább a hazai gyakorlatnak megfelelő megállapodás szülessen, és

olyan, a fenntarthatóság irányába mutató gyakorlatok váljanak kötelezővé, amelyek nemcsak terhet jelentenek, hanem valódi hasznot is hoznak a környezet fenntartásában.

Emelt szintű támogatást kapnak 2023-tól a kis- és közepes gazdaságok – jelentette be a miniszter. Nagy István elmondta: a redisztribúciós kiegészítő jövedelemtámogatás, a hektáronként 147 eurós alaptámogatás mellé kapnak az 1 és 10 hektár közötti területeken gazdálkodók hektáronként plusz 80, a 10 és 150 hektár közötti méretű földterületen termelők pedig hektáronként plusz 40 eurót. Ezek az összegek persze kismértékben mozoghatnak – tette hozzá. „Minden dolgos kézre szükség van az agráriumban” – magyarázta az intézkedés motivációját Nagy István.

Az új támogatási forma keretösszege 189 millió euró. Magyarország ezzel a negyedik legnagyobb mértékben csoportosított át forrást erre a célra.

„Nem szépen öregszik” – jellemezte a magyar stratégiai tervről az Európai Bizottsággal folytatott vitája apropóján a Brüsszellel való kapcsolatot Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke. Mint fogalmazott, bízik benne, hogy nem „az agresszív zöldek” határozzák meg a jövőt, hanem „győz a józan ész”. A gazdálkodók nyitottak minden új gyakorlatra, ami értelmes és a fenntarthatóság irányába visz, hiszen a maga részéről továbbra is biztos abban, hogy – saját jól felfogott érdekükben – a gazdálkodók a legnagyobb környezet- és állatvédők.

A köztestület magyar kormánnyal kialakított kapcsolatát ugyanakkor sikeresnek nevezte, és utalt arra, hogy 2018-as javaslatcsomagjuk számos eleme már jogszabályként köszön vissza a hazai agrárszabályozásban. Példaként említette a földforgalmi törvény változását, a családi gazdaságok kedvező adózását és a nitrátrendeletet – legnagyobb eredményként pedig ő is a 80 százalékos nemzeti társfinanszírozást említette. Fontos feladatnak nevezte az innovációt és a digitalizációt, a kormánytól pedig azt kérte, tegyen meg mindent, hogy a termeléshez szükséges inputanyagok rendelkezésre álljanak.

Beszélt arról is, hogy a jelenlegi helyzetben még jobban felértékelődik a rövid ellátási lánc, és bár már most tetemes az élelmiszer-infláció, a gazdálkodóknak az emelkedő költségeiket még érvényesíteniük kell az árakban. hangsúlyozta azt is, hogy

nem tűr halasztást a vízgazdálkodás reformja.

„Nekünk is használnunk kell azt, amit a szomszédainknak, vagyis duzzasztanunk kell a folyóinkat, mert nem engedhetjük meg, hogy kiengedjük a vizet az országból” – jelentette ki.

A Magosz-szervezetek száma annak ellenére nőtt, hogy a kisebb szervezetek egyesültek – mondta a közgyűlésen Jakab István, a Magosz elnöke. Emlékeztetett arra, hogy az aszály során elveszett termés miatt ezermilliárd forintos összeg esett ki, amit különösen a vegyes – növénytermesztő és állattenyésztő – gazdaságok szenvedtek meg.

A tisztújítás részleteivel frissítjük cikkünket.