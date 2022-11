Október 26-án indult el a Sárospatakon, a Tokaj-Hegyalja Egyetem égisze alatt meghirdetett Tokaj School of Wine Business (TSWB) borüzleti képzés. A TSWB a dijoni partneriskola, a School of Wine & Spirits Business at Burgundy School of Business (BSB) oktatóival várta a hallgatókat, akik többek között vállalkozásfejlesztést, pénzügyet, marketinget, stratégiaalkotást, PR-t és márkamenedzsmentet tanulnak, mindezt természetesen a bor köré építve – közölte az egyetem.

A tanárok között van Steve Charters, Master of Wine, a BSB bormarketing-professzora és -kutatója, Lara Agnoli, a burgundiai partneriskola bormarketing- és közgazdaságtan-docense, Jacques Thebault, a képzés nemzetközi marketing- és gazdálkodásoktatója, valamint Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus – a VG TOP 100 magyar bor kiadványába kerülő borokat minősítő zsűri elnöke –, a TSWB igazgatója, aki pénzügyet és bizniszprojektet tanít az egyéves kurzus alatt.

A szakmai információk mellett a képzés nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a hallgatók személyesen találkozhassanak a borvidék jeles képviselőivel, így az első alkalommal ellátogattak a Patricius Borházba, a Grand Tokajba, a Henye Borászatba, a Dereszla Pincészetbe és az Oroszlános Borbirtokra.

Az elmúlt években rendkívül erős verseny alakult ki nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi borpiacon is, ami azt jelenti, hogy üzleti tudás nélkül szinte lehetetlen lesz érvényesülni

– mondta Fiáth Attila.

A nemzetközi borakadémikus szerint nem elég a kiváló minőségű bor, azt el is kell tudni adni, ehhez pedig az angoltudás mellett az üzleti nyelvet is nagyon jól kell ismerni. Pontosan ezt a tudást nyújtja ez a posztgraduális képzés, ami nemcsak a hazai kereskedelemben, de az exportpiacon is magabiztosabb fellépést biztosít majd az azon résztvevőknek – tette hozzá.

A jelentkezők száma azt jelzi, hogy az újdonságra nagy az igény;

az angolokon, szlovákokon, svájciakon és szerbeken kívül Magyarország jó néhány borvidékéről jelentkeztek, így Tokaj mellett Villányból, Szekszárdról, Balatonról és a Mátrából is voltak érdeklődők.

„Rendkívül boldogok vagyunk, hogy a TSWB Közép-Európában is egyedülálló borüzleti menedzserképzése iránt ennyire nagy az érdeklődés. Ez a kurzus a gyakorlati életben is kiválóan hasznosítható tudással vértezi fel a hallgatókat, akik így a saját üzletük fejlődése révén egy-egy régió és az egész ország előrelépéséhez is hozzá tudnak járulni” – mondta Stumpf István, a Tokaj-Hegyalja Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A tanulók – akik közül többen ösztöndíjprogramban is részt vehetnek – a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően hibrid rendszerben sajátíthatják el az ismereteket. Az egy év alatt négy alkalommal van személyes jelenlétet kívánó oktatás, a fennmaradó tananyagot online formában és önállóan sajátíthatják el.