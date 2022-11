A Magyar Nemzeti Bank felmérése alapján a jogosult mezőgazdasági vállalkozások, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és őstermelők hitelállományának negyede élvezi az augusztusban meghirdetett agrármoratórium védőhálóját. E fizetési stop jövő év végéig ad haladékot az agrárhitelek tőke-, kamat- és díjtartozásainak törlesztésére.

Fotó: Szendi Péter / Vas Népe

Az intézmények által nyújtott összesített adatok alapján

az agrármoratóriumba belépett ügyfelek fizetési halasztással érintett állománya 286,6 milliárd forint, amely 7414 szerződéshez kapcsolódik, az érintett ügyfelek száma ennél alacsonyabb, mert egy ügyfélhez több kontraktus is tartozhat.

Az összes hitelből 88,35 milliárd forint az egyéni vállalkozóknak, a családi gazdálkodóknak és az őstermelőknek nyújtott kintlévőség, ezen érintett önálló vállalkozókhoz kapcsolódó kölcsönszerződések száma 4266. Mellettük 2874 mezőgazdasági vállalkozói hitel is a moratórium hatálya alá került, amelyek állománya 196,06 milliárd forintra rúg. Érdekesség, hogy ezenfelül 274 fogyasztói kölcsönszerződés esetén magánszemélyek is jogszerűen igényelhették a fizetési halasztást, mivel az ő igazolt jövedelmük is a mezőgazdaságból származik.

Ez utóbbi hitelcsomag 2,19 milliárd forintot tesz ki.

A pénzügyi intézmények által szolgáltatott adatok szerint az agrármoratóriumra jogosult hitelállomány összértéke 1139 milliárd forint volt, az érintett kölcsönszerződések teljes száma pedig 56 686-ot tett ki szeptember derekán. E jelentős számok azzal magyarázhatók, hogy a fizetési stop meghirdetett feltételei alapján nemcsak a kifejezetten mezőgazdasági ágazatban tevékenykedők hitelállományára vonatkozik, hanem azon más ágazatok ügyfeleire is, amelyeknél a kölcsöncél az agráriumhoz kapcsolódott.

Súlyos összeg jut az őshonos magyar állatfajtákra Majdnem 20 milliárd forintot ítéltek oda.

A vonatkozó rendelet hatálya ugyanis azon ügyfelek mellett, amelyeknek a növénytermesztés, az állattenyésztés, a vadgazdálkodás és a kapcsolódó szolgáltatások (erdőgazdálkodás, halászat, halgazdálkodás) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri tavalyi nettó árbevételük felét (mezőgazdasági hitelek), kiterjed azokra is, akiknél a hitel célja (TEÁOR szerint) megfelel az előzőekben említett szakágazatoknak.

A jogszabály szerint az agrármoratóriumot azok vehették igénybe, akiknek 2022. augusztus 31-én már volt folyósított hitel-, kölcsön- vagy lízingtartozásuk hitelintézetüknél.

Fontos azonban, hogy ez nem tartozáselengedés, hanem fizetési haladék. A moratórium lejártával a meg nem fizetett törlesztőrészleteket, tehát a felhalmozott tartozást az ügyfeleknek teljesíteniük kell. Az MNB ezért azt javasolja, hogy csak azok a hiteladósok döntsenek az agrármoratórium mellett, akik valóban rászorulnak e védőhálóra.

A fizetési halasztás időszakában, azaz 2022. szeptember 1. és 2023. december 31. között az érintett mezőgazdasági ügyfelek bármikor dönthetnek úgy, hogy kilépnek az agrármoratóriumból. Kilépés után ugyanakkor nincs lehetőségük az újbóli csatlakozásra.