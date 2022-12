A termőföld állapota kihat az életminőségünkre, ami az agrártermelők számára evidencia, a nem szakmabeliek számára viszont nem az – jelentette ki Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára a „Talaj világnapja” alkalmából tartott szakmai konferencián. Az az érdekünk, hogy minél több egészséges talaj legyen, vagyis olyan, amelyben élet van.

Fotó: VG archív

Bár ránézésre nem látszik, mennyire lehet élettel teli egy talaj, ezt úgy érzékeltette, hogy

egy marék egészséges talajban több élőlény él, mint ahány ember a Földön.

Magyarországon a területeink több mint fele szántóföldi hasznosítás alatt áll – ez a fejenkénti fél hektár Európában a hatodik, világviszonylatban pedig a huszadik legmagasabb érték.

Az államtitkár arról is beszélt, ma már technológiai értelemben jóval több lehetősége van egy gazdálkodónak arra, hogy megismerje a saját talaját, így a használat tudatossága is növelhető – ami célja is az agrárpolitikának. A tárca az elmúlt évben el is készítette a talajvédelmi cselekvési tervet, amiben fontos szerepet szánnak a tudásmegosztásnak.

Amikor újra megnyílt a lehetőség az agrártámogatások feltételeinek újraszabására, és az agrártárca összeállította az új közös agrárpolitika (KAP) eszközrendszerét, aszerint járt el, hogy azzal

ne csak az uniós feltételeket pipálja ki, hanem azokat a tudatos döntések eredményeként alkalmazzák a gazdálkodók.

A 90 milliárd forintosra megnövelt innovációs forrásból jut a talajokra is – jelentette ki.

A KAP stratégiai terv számos zöld vállalást tartalmaz, köztük például a talajgazdálkodás számára előnyös, illetve a talajminőség javítására tett támogatott kötelezettségvállalásokat mintegy 29 százalékos arányban. Előadásában Juhász Anikó, az agrártárca helyettes államtitkára fontos intézkedésnek nevezte a támogatható terület fogalmának bővítését. Ennek az a célja, hogy ahol nem érdemes, ott ne termeljenek, és így a tárca számításai szerint 100 ezer hektár olyan terület lesz, ahol a gazdálkodók nem fognak szántani, de közben biodiverzitást, illetve talaj- és vízvédelmet szolgáló tevékenységet végeznek. Az ehhez szükséges beruházásokra és a fenntartásra külön támogatási lehetőségeket nyit a tárca.

Szintét a talaj védelmét szolgálja több egyéb, a támogatások igénybevételéhez elengedhetetlen zöld feltétel betartása, így az új vízvédelmi előírások, a vetésforgó szabályainak változása, a növényvédőszer-használat szigorítása, a pihentetett területek arányának növelése, vagy a lejtős területekre bevezetendő előírások.

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet fordít a szakpolitika a talajokra, ami hazai és uniós szinten egyaránt igaz – mondta előadásában Dobos Endre, a Magyar Talajtani Társaság elnöke. Mint kifejtette, meg kell értetni a gazdákkal, hogy a talajvédelmi alapelvek betartása nem a támogatások miatt fontos, hanem saját érdekük, és elengedhetetlen a termelés fenntartásához.

Nem állunk jól a talajainkkal, Európában 60-70 százalékuk beteg, és nálunk sem különb a helyzet

– jelentette ki. A konferencián ezt több előadó is megerősítette, kiegészítve azzal, hogy Dél- és Közép-Kelet Európában a talajok 25 százaléka van kitéve az elsivatagosodás kockázattának, és általánosan igaz, hogy az agrárgazdálkodók által művelt területek 70 százalékán túlzott a tápanyagbevitel, ami negatív hatással van a biodiverzitásra és az elővizekre.