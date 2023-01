Nőtt, de még kedvező az agrárcsődráta A nemzetgazdaság összesített csődrátája 2021 első negyedévéig fokozatosan javult, a 2018 eleji 2,2 százalékról 1,4 százalékra csökkent, de 2021 második negyedévétől kezdve a mutató értéke újra növekedésnek indult, majd az év végére 1,8 százalékra emelkedett. Ezt követően 2022 második negyedévének végére 1,5 százalékra mérséklődött. Az AKI adatai szerint a mezőgazdaság csődrátája a nemzetgazdaságéhoz hasonlóan 2021 második negyedévétől kezdve emelkedett, 1,6 százalékra nőtt 2021 végére, azonban továbbra is kedvezőnek számított. A nemzetgazdasági folyamatokat követve és azt kedvezően meghaladva, 2022 második negyedévének végére a mezőgazdaság csődrátája is csökkent, 1,1 százalékra. Az élelmiszeripar csődrátája 2021-ben a mezőgazdaságénál is nagyobb ütemben növekedett, 2,1 százalékról 2,8 százalékra emelkedett, azonban 2022 második negyedévének végére ez az érték is mérséklődött 2,4 százalékra.