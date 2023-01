További bővülés várható idén a hazai agrárgéppiacon. Harsányi Zsolt, a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépforgalmazók Országos Szövetségének (Megfosz) elnöke szerint az előző évben is kiváló eredményeket sikerült elérni, a pozitív tendencia pedig 2023-ban is folytatódik majd. A gazdák keresik az újabb és újabb technológiákat, a munkagépek iránti igény továbbra is nagyon magas. A gépvásárlásokat az elérhető támogatások is ösztönzik. Sokan élnek az elnyert digitalizációs pályázati lehetőségekkel – hívta fel lapunk figyelmét a szakember, aki úgy véli, a legnagyobb forgalom a munkagépek piacán várható.

A legnagyobb kereslet a mezőgazdasági munkagépek piacán várható az idén.

Fotó: Molnár Péter / Hajdú-Bihari Napló

A folyamatot tovább erősíthetik az idén elinduló új közös agrárpolitika forrásai, a mintegy 5300 milliárd forintos keretből jelentős összeg jut gazdaságfejlesztést segítő beruházásokra, s ezen belül a következő időszakban mezőgazdasági gépek beszerzését támogató pályázatok megjelenésére is számítani lehet.

A Megfosz elnöke úgy véli, az emelkedő költségek és a bizonytalan működésű mezőgazdasági gépek okozta kockázat ösztönzi a leginkább a termelőket arra, hogy új gépeket vásároljanak. Emellett az is a gazdaságok gépparkjainak bővítése mellett szól, hogy egyre inkább szűkül az egyes mezőgazdasági munkák időablaka, a feladatok pedig nem tűrnek halasztást.

Mindenki azonos időpontban akar vetni, műtrágyázni, növényápolási munkákat végezni, permetezni. Ezt csak akkor lehet, ha több és nagyobb kapacitású gépekkel rendelkeznek a termelők – mutatott rá a szakember. Bár az elmúlt egy-két évben részben a Covid-járvány, részben az orosz–ukrán háború miatt számos nehézséggel kellett szembenézniük a hazai mezőgazdaságigép-gyártóknak és -forgalmazóknak, Harsányi Zsolt szerint a helyzet rendeződni látszik.

A gépek beszerzése egyelőre meglehetősen bonyolult, az elmúlt időszakban kialakult nehézségek azonban lassan megoldódnak. Az értékesítésekkel ugyanakkor nincs probléma, a gépvásárlás itthon nem ütközik nehézségekbe – húzta alá.

Ahogyan arról korábban lapunk is beszámolt, a mezőgazdaságigép-piacon az elmúlt évben nagyot nőtt a forgalom.

Az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) jelentése szerint 2022 első kilenc hónapjában több mint 269 milliárd forintot költöttek a gazdálkodók új mezőgazdasági gépek és eszközök beszerzésére, ami közel 70 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A forgalom ilyen mértékű bővülésében nagy szerepe volt a precíziós gazdálkodásra történő átállást elősegítő pályázatnak is. Az elérhető támogatások miatt jelentősen nőtt a kereslet a precíziós gazdálkodás erőgépei, a traktorok, kombájnok, permetezők, valamint a terv szerinti kijuttatásra képes munkaeszközök iránt. Az Agrárminisztérium korábbi tájékoztatása szerint a Vidékfejlesztési program keretében tavaly júliusban meghirdetett, precíziós gazdálkodást támogató felhívásra 212 milliárd forintnyi támogatásra nyújtottak be kérelmet a gazdálkodók, és az eddig meghozott döntések eredményként már 2609 termelő részesült közel 193 milliárd forintnyi támogatásban.