A február 6-ai héten a belpiaci 40–70 milliméteres vöröshagymát kilónként 265 forintos leggyakoribb áron adták a Budapesti Nagybani Piacon, ami 96 százalékkal magasabb az egy évvel korábbi árnál – közölte az Agrárközgazdasági Intézet (AKI). A 70 milliméteresnél nagyobb átmérőjű hagymákért pedig 285 forintot, az egy évvel azelőttinél 84 százalékkal többet kértek az eladók. A kisebb méretkategóriában jelen volt a kínálatban az osztrák import, mégpedig 330 forintos kilogrammonkénti átlagáron, egy év alatt 46 százalékkal drágulva.

Fotó: Getty Images

Magyarország egyébként nettó importőr hagymafélékből: teljes évre vonatkozó adatok egyelőre csak 2021-ről állnak rendelkezésre, akkor 36,8 ezer tonna érkezett be az országba az 1,7 ezer tonna exporttal szemben. Tavaly az első három negyedévben lassult az import és az export üteme is az egy évvel azelőtti első kilenchavi adatokhoz képest: hagymafélékből 26,3 ezer tonna jött be, az export pedig 1,3 ezer tonna volt. A hagymaimport nagyrészt Hollandiából és Ausztriából érkezett, 6,1 ezer, illetve 5,7 ezer tonna.

Itthon ellátási gondokról nem érkeztek hírek, de a gyorsuló ütemű drágulás jelzi a hagymakínálat hiánytüneteit. A világkereskedelem legnagyobb szállítóinál annyira kevés termett, hogy több ilyen állam is exporttilalmat vezetett be – számolt be róla a FruitVeB – Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet. Ez a belső-ázsiai országokra vonatkozik, mint például Kazahsztán és Üzbegisztán, de ugyanezzel a problémával küzd Tádzsikisztán és Azerbajdzsán is. Pakisztánban 180 százalékos exportvámot vezettek be, Új-Zélandon pedig olyan mostoha volt a hagyma számára az időjárás, hogy ezen a télen már nem tud szállítani. Nem várható jelentős mennyiség innen sem.

A piaci helyzet extremitását jelzi a Fülöp-szigeteki agrárminisztérium közlése, amely szerint

január első felében a vörös- és a fehér hagyma kilója átszámítva 4 ezer forintba került, közel háromszor annyiba, mint a csirkehús.

Európa is már komoly ellátási gondokkal küzd: a fő szállító Hollandiában kezdenek elfogyni a készletek, Németországban is folyamatos a hiány. Moldovában kevés hagyma van, Ukrajnában szintén, itt ráadásul már a tavalyi ár négyszereséért lehet csak hagymát kapni, és legutóbb egy hét alatt 10 százalékkal drágult a vöröshagyma.

A piaci szakértők úgy vélik, hogy

a magas árakra Európában a piac drasztikus keresletcsökkenéssel fog reagálni, amit segít az is, hogy itt a vöröshagyma sokkal kevésbé képezi a mindennapi étkezés részét, mint Ázsiában.

Egyelőre azonban még a gyorsuló ütemű áremelkedések heteit éljük: Lengyelországban a nagybani piacokon 195–240 forintnak megfelelő zloty a zsákos kiszerelésű vöröshagyma ára, ami 157 százalékos áremelkedést jelent az előző év azonos időszakában mért árhoz képest. Ausztriában a száz kilóra vetítve már 46 euró a hagyma ára, míg tavaly ilyenkor még 16–20 euró közötti volt. A Magyarországra is nagy beszállítónak számító Ausztriában az export hajtja fel az árakat, de a belső piacon ezt csak késleltetve érvényesítik: a múlt heti, szintén 100 kilóra vetített 45–49 eurós árak mostanra 46–50 euróra emelkedtek, ami pedig már csaknem a háromszorosa a tavaly ilyenkor regisztrált 16–20 euró közötti szintnek.